VfL Wolfsburg verpasst ersten Punktgewinn in Liga 3 knapp

Wolfsburg. 30:31 heißt es am Ende aus Sicht des VfL Wolfsburg in Hannover. Noch nie in dieser Saison ist der Handball-Drittligist so dicht an Zählbarem.

So dicht dran am ersten Saisonsieg waren die „Hurricanes“ in keinem der vorherigen neun Drittliga-Spiele. Die Handballerinnen des VfL Wolfsburg führten beim Hannoverschen SC noch in der 54. Minute, die Schlussphase war offen. Doch nach 60 Spielminuten standen die Wolfsburgerinnen erneut mit leeren Händen da: 30:31 (16:19) hieß es am Ende.

Mehr aus dem Wolfsburger Sport:

Oft genug hatten die „Hurricanes“ mit zehn Toren oder mehr Unterschied verloren. Zwar hatten sie gegen einige Gegner gute Phasen gehabt, in denen sie durchaus auf Augenhöhe agiert hattenen, doch waren die Niederlagen in der Regel deutlich ausgefallen. Unverkennbar war jedoch, dass sich die Wolfsburgerinnen steigerten und akklimatisierten.

Im ersten Drittliga-Jahr bekam das junge VfL-Team ein Schock-Programm vorgesetzt. In den ersten Wochen musste es gleich gegen die Liga-Elite ran. Zuletzt trafen die Wolfsburgerinnen auf eher spielbare Gegner. Einer davon war der Hannoversche SC am vergangenen Samstag. Wäre der VfL in der Oberliga auf das Landeshauptstadt-Team getroffen, hätten die Wolfsburger Verantwortlichen wohl von einer Aufgabe gesprochen, die nur an einem sensationell guten Tag zu lösen ist. In der 3. Liga muss man den HSC zu den machbaren Gegnern zählen, so stark ist die Staffel.

Trainer Bült sieht Fortschritte

„Wir stehen vor riesigen Herausforderungen, mit denen die Mannschaft aber immer besser zurechtkommt“, sagte Wolfsburgs Coach Oliver Bült. Das zeigte das Team in Hannover. „Das war unsere beste Saisonleistung“, betonte „Hurricanes“-Außen Fabienne Kohn. Die 24-Jährige fehlte verletzungsbedingt, unterstützte ihr Team jedoch von der Bank aus. An diesem Samstag eine noch undankbarere Situation als ohnehin schon. „Es war unglaublich spannend. Nicht eingreifen und das Spiel nur von außen verfolgen zu können, war schwierig“, erklärte Kohn.

Besonders in der Schlussphase litten die Trainer, Betreuer und Fans. Denn: Es ging in den letzten neun Minuten bis zur Schlusssirene hin und her, ohne dass der Vorsprung eines der Teams auf mehr als ein Tor anwuchs. Den 24:27-Rückstand (49. Spielminute) hatten die Gäste in der 52. Minute ausgeglichen. Die „Hurricanes“ waren drauf und dran, die Partie zu drehen. Hannover legte zwar noch mal vor, doch antwortete der VfL mit zwei Treffern hintereinander: 29:28 für die Wolfsburgerinnen, knapp sechs Minuten waren da noch zu gehen.

Zeitstrafe kostet wohl den Punktgewinn

„Wir haben gemerkt: Heute ist wirklich etwas drin“, berichtete Kohn. Das 30:28 verpassten die Gäste frei aus sechs Metern. „Wir hatten die Riesenchance“, sagte Bült. Doch sie ließen sie liegen. Auf den Rückstand reagierte das Heimteam mit einer Auszeit. Die offenbar richtige Maßnahme. Denn die nächsten beiden Tore erzielte der HSC, der nun wieder in Führung lag (30:29). VfL-Talent Jette Holzkamp erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Elf Sekunden später erhielt Wolfsburgs Maraike Kusian eine Zeitstrafe. Die Gäste mussten die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten. „Das hat es ganz schwer gemacht“, sagte Kohn.

Den zusätzlich fälligen Siebenmeter wehrte VfL-Torfrau Lara Ruppelt allerdings ab, sodass die „Hurricanes“ im Spiel blieben und hoffen durften. Erst im nächsten Angriff kassierten die Gäste den Rückstand (30:31). Die „Hurricanes“-Trainer nahmen ihrerseits die Auszeit. 55 Sekunden waren noch auf der Uhr. Die Wolfsburgerinnen hatten Ballbesitz. Der VfL lief an, der HSC verteidigte, foulte: Freiwurf für die Wolfsburgerinnen. Die „Hurricanes“ drückten aufs Tempo. Hannover verzögerte die Ausführung. Clever oder unsportlich? „Die Schiedsrichter hätten die Zeit anhalten müssen“, betonte Kohn.

Kritik an den Schiedsrichtern

Es wurde hitzig. Die Uhr tickte. Und den Wolfsburgerinnen lief die Zeit davon. Der Ausgleich fiel nicht mehr. Bült war sauer: „Ein Drittliga-Gespann muss mehr Fingerspitzengefühl haben. Wir hätten ein Remis verdient gehabt.“ Kohns Fazit: „Das war eine große Steigerung im Vergleich zu den Vorwochen, eine 180-Grad-Wende im Vergleich zum Heimspiel gegen Ibbenbüren. Wir haben befreit aufgespielt und endlich gezeigt, was wir können.“

VfL Wolfsburg: Ruppelt, Friede – Matte, Neumann (4), Kusian (7), Wöhner (2), Holzkamp (4), Fanslau (3), Wagner, Witzke (10), Liebing, Tauker, Meyer, Kosub.