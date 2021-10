VfL Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst positiv auf Corona getestet

Schon seit dem letzte Jahr ist bekannt, dass VfL-Stürmer Wout Weghorst Corona-Impfungen zumindest skeptisch gegenübersteht. Nun hat es den Niederländer selbst erwischt: Wie der Fußball-Bundesligist aus der VW-Stadt am Montag meldete, hat sich Weghorst mit dem Coronavirus infiziert.

„Weghorst klagte am Sonntagmorgen über Symptome, ein anschließend durchgeführter Test brachte den positiven Befund. Der 29-Jährige wurde daraufhin umgehend isoliert und begab sich in häusliche Quarantäne“, heißt es in einer Mitteilung der Grün-Weißen. Der VfL wird die Reise zum Champions-League-Spiel bei RB Salzburg (Mittwoch, 18.45 Uhr) somit ohne seinen Top-Angreifer antretet. Immerhin: Alle anderen am Sonntag und Montag durchgeführten Tests bei Spielern, Trainer- und Betreuerstab waren negativ.

Wout Weghorst teilte Post von einer Impfgegnerin bei Instagram

Der 29-Jährige, in der vergangenen Saison mit 20 Bundesliga-Toren maßgeblich an der Qualifikation zur Königsklasse beteiligt, landete im Dezember des letzten Jahres bereits mit Corona-Bezug in den Schlagzeilen. Auf seinem Instagram-Profil hatte er einen Post der US-Amerikanischen Impfgegnerin Dr. Christiane Northrup geteilt. „Stell dir eine Impfung vor, so sicher, dass man dazu gezwungen werden muss - für eine Krankheit, so tödlich, dass du getestet werden musst, um zu wissen, dass du sie hast“, lautete der Beitrag. Der VfL-Stürmer teilte den Post und fügte hinzu: „Das! Leute, informiert euch selbst.“

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Obwohl er sich anschließend entschuldigte und den Beitrag löschte, so richtig distanzierte sich der Niederländer auch im Anschluss nicht. Auf die hartnäckigen Nachfragten von Moderator Jochen Breyer sagte er im ZDF-Sportstudio: „Ich habe mich dafür entschuldigt, weil da sehr viele Reaktionen aufgekommen sind. [...] Ich habe niemanden damit schaden wollen. Es ist ein wichtiges und sehr sensibles Thema. [...] Das einzige, was mir bis zum heutigen Tag sehr wichtig ist, ist, dass sich jeder für sich selbst mit dem Thema auseinandersetzt.“

Renato Steffen hatte lange mit den Nachwirkungen von Corona zu kämpfen

Weghorst ist nicht der erste VfL-Profi, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Vor ihm waren bereits Kevin Mbabu, Renato Steffen, William sowie die beiden Kroaten Josip Brekalo (jetzt FC Turin) und Marin Pongracic (jetzt Borussia Dortmund) positiv getestet worden. Zumindest Steffen berichtete nach seiner Erkrankung von der Wucht, mit der das Virus ihn erwischt hatte.

Wout Weghorst in Quarantäne - Der Wölfe-Angreifer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Gute Besserung, Wout!



➡️ https://t.co/2ZBCFzvjTS#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Qbq4ygBylH — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 18, 2021

Der Schweizer hatte sich Anfang Oktober mit Covid-19 infiziert und war dann nach mehrtägiger Quarantäne wieder zurückgekehrt aufs Spielfeld. Im NDR berichtete Steffen aber Ende November, die Folgen der Krankheit noch immer zu spüren. Er merke, dass da noch immer etwas sei im Körper. „Die Nachwirkungen sind schwerer als bei einer normalen Grippe.“ Er habe auch noch Wochen nach der Infektion Tage, „an denen das Atmen schwerer fällt“, sagte er damals. Steffen richtet daher im NDR einen eindringlichen Appell: „Achtet besser auf eure Mitmenschen. Tragt die Maske, egal wo.“