Zweite Chance für Nmecha beim VfL Wolfsburg?

Auch im Fußball gibt es hin und wieder zweite Chancen. Seine erste konnte Lukas Nmecha beim VfL Wolfsburg nicht nutzen, als er 2019 für ein halbes Jahr von Manchester City ausgeliehen wurde. Doch der deutsche U21-Europameister soll eine zweite Gelegenheit bekommen. Die Grün-Weißen würden den Mittelstürmer nun gern fest vom englischen Meister verpflichten.

Die Gespräche dazu laufen, mit dem Spieler soll sich der VfL bereits einig sein, wie der „Kicker“ berichtet. Knackpunkt ist wie so oft die Ablösesumme. Vor gut einem Monat hieß es, dass RB Leipzig mit einem Angebot über 16 Millionen Euro in Manchester abgeblitzt sei. Dass die Wolfsburger eine solche Summe in die Hand nehmen, ist jedoch unwahrscheinlich. Den Preis drücken könnte da die Tatsache, dass Nmechas Vertrag bei City nur noch ein Jahr läuft. Englische Medien spekulieren mittlerweile mit einer Ablöse um die 10 Millionen Euro.

Beim ersten Versuch konnte Nmecha nicht überzeugen

Aber warum Nmecha? In seinem halben Jahr 2019 konnte der gebürtige Hamburger nicht überzeugen. Als Reaktion auf den langfristigen Ausfall Daniel Ginczeks ausgeliehen, kam der Stürmer zwar auf zwölf Einsätze in Bundesliga, Pokal und Europa League. Aber nur einmal stand Nmecha in der Startelf – und ihm gelang weder Tor noch Vorlage. Gegen Jahresende nominierte ihn Trainer Oliver Glasner nicht einmal mehr für den Kader, so dass die Leihe vorzeitig abgebrochen wurde.

Lesen Sie mehr zum VfL Wolfsburg:

„Aus unterschiedlichen Gründen lief es für Lukas nicht so, wie wir uns das alle erhofft hatten“, erklärte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer damals – und schob hinterher: „Er hat großes Potenzial.“ Das zeigte Nmecha zuletzt auch. Bei der deutschen U21 wurde er EM-Torschützenkönig, traf im Finale gegen Portugal zum 1:0-Sieg. Beim RSC Anderlecht, zu dem er verliehen war, kam der 1,85 Meter große Angreifer auf 18 Tore in 37 Ligaspielen. Das sind gute Argumente für eine zweite Chance in Wolfsburg.

Der VfL braucht einen Backup für Weghorst

Zwar ist Wout Weghorst nach wie vor gesetzt im Sturmzentrum. Dennoch würde eine Verpflichtung eines weiteren Mittelstürmers Sinn ergeben. Zum einen ist aufgrund der Teilnahme an der Champions League die Belastung höher, der Kader braucht mehr Breite. Zum anderen wäre der VfL dann auch für den Fall gewappnet, dass Weghorst einmal ausfällt oder gar den Klub verlasst. Ginczek als Nummer 2 im Angriff konnte in der Vorbereitung bisher nicht überzeugen.