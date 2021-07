Vranckx’ Ausfall und die Folgen für den VfL Wolfsburg

Fehlt dem VfL Wolfsburg länger: Neuzugang Aster Vranckx ist an der Wade verletzt.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Aster Vranckx auf dem Trainingsplatz des VfL Wolfsburg gefehlt. Probleme mit der Wade, hieß es vom Klub. Inzwischen liegen die Ergebnisse der Untersuchung vor. Der Neuzugang aus Belgien wird einen Großteil der Vorbereitung verpassen.

Die genaue Diagnose teilten die Grün-Weißen nicht mit, von einer Muskelverletzung in der Wade ist die Rede – und davon, dass Vranckx „längerfristig“ ausfällt. Das ist bitter für den erst 18-Jährigen, für den der VfL 8 Millionen Euro an den KV Mechelen überwiesen hat. „Das ist sehr schade“, sagt Trainer Mark van Bommel. „Er hat einen guten Eindruck gemacht. Hoffentlich fällt er nicht ganz so lange aus. Denn wir können jeden gebrauchen.“

Doch eine Auswirkung auf die Personalplanungen hat der Ausfall des Belgiers vorerst nicht. Auf seiner Position im zentralen Mittelfeld ist der VfL ohnehin fast überbesetzt. Mit Maximilian Arnold, Elvis Rehbecaj, Xaver Schlager, Josuha Guilavogui und Yannick Gerhardt stehen van Bommel noch genügend Alternativen zur Verfügung. Doch durch seine Verletzung verpasst Vranckx nun die Chance, Werbung für sich zu machen.