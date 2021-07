Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss in der ersten Pokalrunde zu Viertligist Preußen Münster. Dort wird es ein Wiedersehen geben.

Bekommt es in der ersten Pokalrunde mit Preußen Münster zu tun: Mark van Bommel, der neue Trainer des VfL Wolfsburg.

VfL Wolfsburg VfL-Trainer van Bommel gibt sein Debüt in Münster

Jetzt steht fest, gegen wen Mark van Bommel sein Pflichtspiel-Debüt als Trainer des VfL Wolfsburg geben wird. Der Bundesligist bekommt es in der ersten Pokalrunde mit Viertligist Preußen Münster zu tun. Das ergab die Auslosung der 32 Partien am Sonntagabend.

Die Westfalen sind in der zurückliegenden Saison in der Regionalliga West Dritter hinter den starken Teams von Borussia Dortmund II und Rot-Weiss Essen geworden. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann war in der Spielzeit zuvor aus der 3. Liga abgestiegen.

Ein Wiedersehen mit dem Ex-Wolfsburger Möbius

Ein Wiedersehen wird es aus Wolfsburger Sicht mit Justin Möbius geben. Der gebürtige Berliner hatte bis 2018 zwei Spiele fürs VfL-Profiteam absolviert, ehe er über den Umweg Karlsruher SC im Sommer 2020 bei den Preußen in Münster landete.

Im Vorjahr hatte es der VfL in der ersten Runde mit Viertligist Union Fürstenwalde zu tun bekommen. Die Mannschaft des damaligen Trainers Oliver Glasner (inzwischen in Frankfurt) hatte im AOK-Stadion souverän mit 4:1 gewonnen. Nach weiteren Siegen gegen Zweitligist SV Sandhausen und den Bundesliga-Konkurrenten Schalke 04 war dann im Viertelfinale durch ein 0:2 bei RB Leipzig Feierabend für den Pokalsieger von 2015.

Ex-Profi Broich zog die Lose

Als Glücksfee in der ARD-Sportschau war Ex-Profi Thomas Broich (Gladbach, Köln, Nürnberg) im Einsatz, als Ziehungsleiter fungierte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Sie zogen die Lose für die Partien, die zwischen dem 6. und 9. August über die Bühne gehen werden, das Finale in Berlin ist für den 21. Mai 2022 terminiert.