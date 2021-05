Emotionale Achterbahn für Wolfsburgs Baku

Emotional sind die Tage gerade anstrengend für Ridle Baku. Erst machte der 23-Jährige mit dem VfL Wolfsburg die Teilnahme an der Königsklasse klar, dann kam die Nachricht, dass er nicht mit der A-Nationalelf zur EM fährt – und am Samstag ab 15.30 Uhr ist mit dem FSV Mainz auch noch sein Jugend-und Herzensverein zu Gast.

Aufregend ist diese Zeit allemal. „Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das Ridle groß negativ beschäftigt“, sagt VfL-Trainer Oliver Glasner. Er erinnert daran, dass mit der U21-EM ein Trostpflaster auf den Flügelflitzer wartet. „Und so wie ich ihn kenne, tritt er mit dem Ziel an, Europameister zu werden“, erklärt der Österreicher, der findet: „Ridle ist bei der U21 gut aufgehoben.“

Glasner nimmt Arnold nicht in den Arm

Aber nicht nur Baku wurde von Bundestrainer Joachim Löw nicht berücksichtigt, auch Maximilian Arnold bekam keine Einladung – trotz bärenstarker Saison. Das Gespräch mit dem 26-Jährigen habe er jedoch nicht gesucht, so Glasner. „Max braucht das nicht, dass ihn der Trainer in den Arm nimmt. Es ist nicht so, dass er heulend im Hotel herumläuft.“ So ganz überraschend kam das EM-Aus für Arnold auch nicht. „Er sollte sich freuen über die großartige Saison und seine guten Leistungen“, so Glasner.