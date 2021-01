AS Rom setzt Ex-Wolfsburger Dzeko vor die Tür

Wenn die Fans des VfL Wolfsburg gefragt werden, welchen ehemaligen Spieler sie gerne noch einmal im grün-weißen Trikot spielen sehen würden, dann fällt ganz oft der Name Edin Dzeko. Der Bosnier ist für viele der beste Fußballer, der je in Diensten des Bundesligisten stand. 34 Jahre ist der Meisterspieler von 2009 mittlerweile alt – und steht nach einem Zwist bei der AS Rom plötzlich zum Verkauf.

Seit 2015 spielt Dzeko in der italienischen Hauptstadt. 242 Spiele, 114 Tore – so seine Ausbeute. Er war sogar als Nachfolger des fast als Heiligen verehrten Francesco Totti Kapitän der Roma. Allerdings liegt die Betonung in diesem Fall auf „war“. Denn der Ex-Wolfsburger musste die Binde abgeben und gehört inzwischen nicht mal mehr zum Kader der Römer. Ein tiefer Fall. Was war passiert?

Roma-Coach patzte gleich zweimal

Die Kurzfassung: Dzeko hat sich mit seinem Trainer angelegt. Die längere Version: Roma-Coach Paulo Fonseca hat sich in dieser Saison bereits zwei Fauxpas geleistet. Gleich das erste Ligaspiel gegen Hellas Verona wurde 0:3 gewertet, weil ein Spieler eingesetzt wurde, der nicht spielberechtigt war. Und beim Pokal-Aus gegen Spezia Calcio (2:4 nach Verlängerung) hatte Fonseca verbotenerweise einen sechsten Spieler eingewechselt.

Solche Amateurfehler ärgern natürlich einen ehrgeizigen Spieler wie Dzeko. Also lieferte er sich eine verbale Auseinandersetzung mit seinem Trainer, kritisierte öffentlich dessen Mannschaftsführung und taktischen Vorgaben. Fonsecas Antwort: Er wand sich an die Roma-Bosse, entzog Dzeko mit deren Okay die Kapitänsbinde und schmiss ihn sogar aus dem Kader. Nun steht der 34-Jährige im Schaufenster.

Weghorst fehlen 21 Tore zu Dzeko

Doch der Wunsch vieler VfL-Fans, Dzeko nach Wolfsburg zurückzuholen, wird nicht in Erfüllung gehen. Zum einen weil der Bosnier immer noch hohe Ziele hat. Wie der „Kicker“ berichtet, will er nur zu einem Top-Klub wechseln und anderenfalls einfach in Rom bleiben. Zuletzt galt Inter Mailand als Interessent für den Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2009/10.

Zum anderen ist der VfL im Angriff selbst bestens aufgestellt. Beim 1:0-Sieg in Leverkusen am Samstag ging Wout Weghorst, die Nummer 1 im Sturm, zwar leer aus. Aber der Niederländer steht bereits bei zwölf Saisontoren. Dzeko kam in seiner besten Bundesliga-Saison auf 26 Tore und liegt in der ewigen Torjägerliste der Grün-Weißen mit 66 Treffern auf Platz 1. Bis dorthin fehlen Weghorst noch 21 Tore.