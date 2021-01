VfL-Noten: Brooks und Lacroix verteidigen bärenstark

John Anthony Brooks (links gegen Lukas Alario) verteidigte gegen Leverkusen so ziemlich alles und war beim 1:0 in Leverkusen ein ganz wichtiger Baustein.

Wolfsburg. Nach wackeliger Anfangsphase steigert sich Wolfsburg beim 1:0 in Leverkusen defensiv deutlich. So waren die VfL-Profis drauf.

Knapp, aber verdient - der VfL Wolfburg hat erstmals ein Team aus den Top 3 der Bundesliga besiegt und Champions-League-Platz 4 mit dem 1:0-Erfolg bei Bayer Leverkusen behauptet. So waren die VfL-Fußballer in der Bay-Arena drauf:

Koen Casteels: Der Belgier war in zwei Szenen – in Durchgang 1 gegen Alario, in der zweiten Hälfte gegen Sinkgravens Hammer – gefragt und parierte jeweils richtig stark. Note: 2

Kevin Mbabu: Hatte manches Mal seine Probleme mit Leon Bailey, steigerte sich aber und machte die rechte Abwehrseite des VfL dann auch dicht. Note: 3,5

Maxence Lacroix: Richtig cool zu Beginn gegen Alario, den er einen Meter vor der eigenen Torlinie austrickste. Auch später mit einer waghalsigen Grätsche erfolgreich. Note: 2

John Anthony Brooks: Wolfsburgs Turm in der Schlacht. War nach wackeligen ersten Minuten bärenstark und räumte per Kopf und am Boden alles weg. Note: 1,5

Paulo Otavio: Moussa Diaby wusste ihn defensiv anfangs sehr zu beschäftigen, machte es immer besser und war schließlich bester VfL-Zweikämpfer. Note: 2

Maximilian Arnold: Gemeinsam mit Xaver Schlager sorgte er für ein dichtes Zentrum, so dass Bayer immer häufiger mit langen Bällen agieren musste. Das funktionierte dann nicht so gut. Note: 3

Xaver Schlager: Stark in der Balleroberung und mit guten Bällen in die Tiefe wie vor Weghorsts Großchance. Note: 2

Ridle Baku: War auf der rechten Offensivseite gar nicht so auffällig, aber stahl sich in der einen Szene davon und köpft das entscheidende Tor. Note: 2

Yannick Gerhardt: An seine starke Leistung gegen Leipzig (zwei Vorlagen) konnte er nicht anknüpfen, machte es aber sehr ordentlich. Fast schon normal: Gerhardt war laufstärkster Spieler auf dem Platz. Note: 3

Renato Steffen: Hatte früh eine gute Chance, bereitete das Tor des Tages durch Baku stark vor. Note: 2,5

Wout Weghorst: Hatte nur eine gute Gelegenheit, scheiterte an Hradecky. Ansonsten gewohnt viel für die Mannschaft unterwegs. Note: 3

Josip Brekalo (ab 61. für Steffen): Wusste in der letzten halben Stunde nicht die großen Akzente zu setzen, verteidigte aber mit den knappen Sieg. ohne Note

Josuha Guilavogui (ab 83. für Baku): Half, den Sieg über die Zeit zu bringen. ohne Note

Bartosz Bialek (ab 90.+4 für Schlager): Der Wechsel sollte noch einmal Zeit von der Uhr nehmen. ohne Note

So lief das Spiel: 1:0 in Leverkusen – erster VfL-Sieg gegen ein Topteam