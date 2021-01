Marin Pongracic erzielte zwei Tore beim bisher letzten Auftritt des VfL in Leverkusen. 4:1 gewannen die Wolfsburger.

Wolfsburg. Trainer Glasner will endlich wieder einen Großen schlagen. Ans letzte Duell im Rheinland hat er gute Erinnerungen.

Der VfL Wolfsburg steht in Leverkusen vor nächster hoher Hürde

Oliver Glasner ist ein seiner knapp eineinhalbjährigen Amtszeit als Trainer des VfL Wolfsburg bisher nicht oft als Lautsprecher aufgefallen. Der 46 Jahre alte Österreicher führt seine Mannschaft lieber mit Klarheit und Ruhe, insofern ist seine Einordnung der Bundesliga-Hinrunde bemerkenswert. „Die war absolut fantastisch, eine Top-Performance des Teams“, jubelt Glasner nach dem 2:0-Sieg unter der Woche in Mainz, der das Punktekonto der Hinrunde auf 29 anwachsen ließ und der dem VfL das nächste Topspiel beschert: am Samstag reisen die Wolfsburg zu Bayer Leverkusen, der Dritte empfängt den Fünften (15.30 Uhr).

Glasners Team steht vor dem nächsten Versuch, ein Topteam der Bundesliga zu schlagen. In der Hinrunde war noch jeder fehlgeschlagen, es gab gegen die Top 5 der Vorsaison keinen einzigen Sieg, nur Remis gegen Leipzig, Mönchengladbach sowie Leverkusen und Pleiten in Dortmund und München. Wenn die Wolfsburger über Verbesserungspotenziale für die nun beginnende Rückrunde sprechen, dann fallen bei allen Beteiligten genau diese Stichworte: endlich mal wieder einen Großen schlagen.

2:0 gegen Mainz wegen guter Abwehrarbeit

In Leverkusen wartet so ein Großer. Und der Gedanke an den bisher letzten VfL-Auftritt bei Bayer weckt schöne Erinnerungen. „Das war eine unserer besten Partien, seit ich hier bin“, sagt Glasner. Einen 4:1-Sieg gab es nach Toren von Marin Pongracic (2), Maximilian Arnold und Renato Steffen im Sommer. Die Schlüssel für diesen Sieg sind auch jene, die nun passen. Glasner: „Wir müssen defensiv diszipliniert sein und offensiv effizient.“

Das 2:0 in Mainz dient als Blaupause für gute Abwehrarbeit. „Da haben wir keinen Torschuss des Gegners zugelassen“, sagt der Trainer. Nun warten aber andere Kaliber auf den VfL. Auch in Sachen Kaltschnäuzigkeit war die Dienstagspartie ein Fortschritt. Aus zwei Chancen machten Wout Weghorst und Bartosz Bialek zwei Tore. Schon zuvor gegen Leipzig (2:2) zeigten sich Weghorst und Steffen effizient. Glasner weiß darüber hinaus: „Es wird auf alle Facetten des Fußballs ankommen.“

Was Glasner zuversichtlich stimmt, ist die Formstärke seiner Achse. Koen Casteels im Tor ist nach einem für seine Verhältnisse schwächeren ersten Halbjahr 2020 wieder bei voller Leistungsstärke, John Anthony Brooks führt die Abwehr so stabil wie noch nie im VfL-Trikot, und vorne liefert Weghorst Tore vom Fließband ab – zwölf sind’s nach 17 Spielen. Zwischen Angriff und Abwehr hat sich zudem ein Pärchen gefunden, das Glasner „zu den Top-3-Duos der Bundesliga“ zählt: Maximilian Arnold und Xaver Schlager.

Wolfsburger wollen endlich mal wieder stärkere Mannschaften schlagen

Leon Goretzka und Joshua Kimmich beim FC Bayern sind herausragend, auch die Mönchengladbacher Florian Neuhaus und Christoph Kramer überzeugen durchgehend. Dahinter dürfen sich aber schon die beiden Wolfsburger einordnen. „Das Zentrum ist das Herz der Mannschaft und ganz, ganz wichtig“, sagt Glasner, der mit Josuha Guilavogui und Yannick Gerhardt sogar noch hochkarätige und formstarke Alternativen parat hat. „Im Zentrum haben wir sehr gute Optionen.“

Fürs Spiel gegen Leverkusen gilt daher: Ab durch die Mitte. Denn die Außen sind derzeit nicht so hochtourig unterwegs wie die Zentralen. Josip Brekalo traf zuletzt häufig falsche Entscheidungen, „er strotzt nicht gerade vor Selbstvertrauen“, sagt der Trainer, der jedoch überzeugt ist, den Flügelspieler bald wieder in einer guten Verfassung zu sehen. Auch Ridle Baku war zu Beginn der Saison stärker, und Paulo Otavio tut sich auf der anderen Seite schwer, Jérôme Roussillon zu ersetzen.

Der 28 Jahre alte Franzose steht dem VfL weiterhin nicht zur Verfügung. Der linke Verteidiger wird noch immer von den Ärzten gebremst, die ihn nach seiner Corona-Infektion in Ruhe wieder zurückführen wollen. Auch Jeffrey Bruma (Quarantäne) und Daniel Ginczek (Rücken) fallen aus.

Die Zielsetzung vor der Dienstreise ins Rheinland ist dennoch klar: Die Wolfsburger wollen endlich mal wieder einen Großen schlagen. Ab durch die Mitte.