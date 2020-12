VfL nach Pokal-Achtelfinaleinzug: Zur Belohnung gibt’s Pizza

Vierter in der Fußball-Bundesliga und jetzt im DFB-Pokal im Achtelfinale – der VfL Wolfsburg machte im letzten Drittel des Kalenderjahres 2020 richtig Spaß. Auch von der Tatsache, dass es auf der Zielgeraden personell noch einmal richtig eng wurde, ließ sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner nicht aus dem Konzept bringen, wie nach dem 1:0-Sieg am Sonntag gegen Stuttgart auch das hoch überlegene 4:0 im Cup gegen den SV Sandhausen deutlich machte. Und nicht nur das gefiel dem Wolfsburger Coach einen Tag vor Heiligabend.

Streit zwischen Spieler - Trainer Glasner bleibt entspannt

Denn es gab auch eine Szene, in der sich Marin Pongracic und Renato Steffen einen lautstarken Disput lieferten. Keine große Sache, wie Glasner fand. Der Österreicher erklärte: „Wir lassen nicht nach und ziehen durch. Diese Aufmerksamkeit untereinander auch einzufordern, ist super.“ Es war ohnehin kein Zwist von Dauer, wie der VfL-Trainer auch noch verriet: „In der Kabine gab es dann ausnahmsweise Pizza, da haben sie schon wieder gemeinsam gegessen. Wir sind auf einem guten Weg.“

Das unterstrich die Mannschaft zuvor in den 90 Minuten auf dem Platz. Der VfL benötigte kurz, um sich in dieser komplett neu zusammengewürfelten Elf zurechtzufinden, doch als er ernst machte, war Sandhausen heillos überfordert. Binnen 15 Minuten und durch Tore von Yannick Gerhardt, Wout Weghorst und Joao Victor hatte der Erstligist zum Ende der ersten Halbzeit hin die Partie entschieden. „Wir haben super nach vorne gespielt, defensiv alles im Griff gehabt, schöne Tore erzielt“, konstatierte Wolfsburgs Trainer und meinte weiter: „Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen und dass wir uns von diesen schwierigen Voraussetzungen nicht beeindrucken lassen wollen. Das war ein super Auftritt von uns.“

Sechs Ausfälle beim VfL Wolfsburg wegen Corona

Denn zu sechs coronabedingten Ausfällen – William, Maximilian Arnold, Jérôme Roussillon mit Corona, Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim Siersleben in Quarantäne – hatte sich am Tag vor dem Spiel auch noch der Franzose Maxence Lacroix nach einem positiven Test auf Covid-19 abmelden müssen. Spieler wie Pongracic und Kapitän Josuha Guilavogui mussten außerplanmäßig nach längeren Verletzungspausen gleich wieder voll belastet werden. Jeffrey Bruma, bisher in dieser Saison noch gar nicht berücksichtigt, gab sogar in der Innenverteidigung gleich sein Saisondebüt.

Kurios: Auf der Bank hatten aufgrund des großen Personalengpasses die Keeper Lino Kasten und Niklas Klinger Platz genommen – als Feldspieler. Glasner erklärte: „Wir hatten Angst, dass wir noch irgendeinen Spieler durch eine Verletzung verlieren. Die Torhüter wären die Allzweckwaffe gewesen, egal für welche Position.“

Jetzt, so sagte Glasner, sei es wichtig, einmal durchzuschnaufen. Vier Tage hat seine Mannschaft frei, am Montag kommt sie einzeln zu den schon turnusmäßigen Corona-Tests wieder ins VfL-Center. Diese vier Tage, so der 46-jährige Coach, „sollen die Spieler mit der Familie genießen und den Akku wieder auffüllen. Danach geht es sehr, sehr schnell weiter.“ Und dann, so hofft der Wolfsburger Trainer, sollen auch wieder so viele Spieler wie möglich gesund zurückkehren: „Ich hoffe, dass diese unsägliche Kette der Neuinfektionen dann durchbrochen ist.“