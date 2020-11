Hendrich vor Bayern: Wir dürfen kein Prozent nachlassen

Möglich, das schloss Stephan Lerch nicht aus, dass sich der Trainer der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg vor dem Bundesliga-Gipfel am Sonntag beim FC Bayern München noch ein paar Tipps von Kathrin Hendrich einholt, sie zumindest nach ihrer Einschätzung fragt. Denn die 28-jährige Defensivallrounderin war im Sommer von München nach Wolfsburg gewechselt, wo sie ohne Anlaufschwierigkeiten durchgestartet ist. Im Interview mit unserer Zeitung sprach die deutsche Nationalspielerin, die in Belgien geboren wurde, über die Bayern, ihre ersten Wochen in Wolfsburg und eine Beziehung zwischen Wolfsburg und Berlin.

Als Sie 2014 nach Frankfurt gingen, holten Sie 2015 noch den Champions-League-Titel. In den nationalen Wettbewerben hatten Sie mit Frankfurt und in den vergangenen zwei Jahren mit Bayern aber immer das Nachsehen, jetzt sind Sie nach Wolfsburg gekommen und aktuell wieder Zweiter. Haben Sie sich „verwechselt“?

Natürlich sind wir gerade Zweiter und haben in Freiburg unnötig Punkte liegengelassen. Doch ich glaube, dass es mich auch auszeichnet, dass ich immer kämpfe, bis ich meine Ziele auch erreiche. Das werde ich auch in Wolfsburg so machen. Dass wir Zweiter sind, ist eine Momentaufnahme, wenn wir dort unsere Hausaufgaben machen, dann ist noch alles drin.

Und so generell?

Als ich nach Frankfurt gegangen bin und gleich mit der Champions League so einen Titel gewinnen konnte, war ich erst einmal froh. Das war nicht selbstverständlich. Dass es danach einen kleinen Umbruch im Verein gab, war vorher bereits abzusehen gewesen, und ich war mir dessen bewusst. Natürlich möchte man als Fußballerin oder Sportlerin Titel gewinnen. Wenn das aber ausbleibt, ist man froh, wenn man sich persönliche Ziele stecken kann. Mit meinem Schritt nach München wollte ich auch gerne Titel gewinnen, es hat letzten Endes nicht immer bis ganz oben gereicht. Es war aber keine verschenkte, sondern eine schöne Zeit. Ich hatte mit Bayern tolle Erlebnisse, vor allem in der Champions League. Jetzt bin ich in Wolfsburg. Wir haben schon einige Spiele gespielt, aber die Saison ist noch lang und wir haben es in der eigenen Hand. Ich werde mich auch hier nicht geschlagen geben und hier bis zum Ende der Saison alles dafür geben, damit wir hier Titel gewinnen.

Vor einer Woche haben Sie und der VfL ein großes Ausrufezeichen gesetzt und in Potsdam unerwartet hoch und dominant mit 5:0 gewonnen. Wie wichtig war das für das Selbstvertrauen der Mannschaft?

Meiner Meinung nach haben wir als Mannschaft generell super gespielt und waren vor allem in der Defensive sehr konzentriert, haben die gefährlichen Konter, die Potsdam fahren kann, schnell unterbunden. Fünf geschossene Tore sind auch keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, wir konnten da viel Selbstvertrauen rausziehen, und ich wünsche mir, dass wir unser Spiel jetzt genauso in München durchziehen: Die Räume eng halten, kompakt hinten stehen und möglichst kein Tor kassieren. Und sobald wir einen Ballgewinn haben, nach vorne spielen und unsere Tore machen. Wir dürfen jetzt kein Prozent nachlassen.

Sie haben zwei Jahre in München gespielt, wie haben Sie die Spiele gegen Wolfsburg in der Zeit wahrgenommen?

Es waren immer Duelle auf Augenhöhe. Da sind immer zwei Mannschaften aufeinandergetroffen, die relativ gleich stark waren. Meistens hatte Wolfsburg etwas die Nase vorne – zumindest, was die gesamte Saison betroffen hat. Doch in den direkten Duellen war es schon immer knapp, und auch wir haben damals das eine oder andere Mal gewonnen. Letzten Endes sind es im direkten Duell die Tagesform und die Kleinigkeiten, die solche großen Spiele entscheiden. Es waren immer interessante Vergleiche und Spiele, aus denen man viel mitgenommen hat.

Es wirkte aus Wolfsburger Sicht immer ein bisschen so, als fehle den Bayern-Frauen das „Mia san mia“ der Männer…

Ja, ehrlich gesagt war das oft verwunderlich. Denn wenn man innerhalb des Kaders mal nach rechts und links geschaut hat, war das immer ein super besetzter Kader. Der große Unterschied zu Wolfsburg war vielleicht, dass sich die Mannschaft in München häufig verändert hat, dass im Sommer zehn Spielerinnen gegangen und zehn wieder neu gekommen sind. Dann können die Spielerinnen noch so gut sein, das muss sich erst mal finden. Ich glaube, diesen großen Vorteil hatte Wolfsburg immer, weil sich der VfL nur punktuell verstärkt hat und nicht so viele Spielerinnen ersetzen musste. Das war bei Bayern etwas, das nicht zur großen Sicherheit beigetragen hat, und man deshalb immer etwas tiefer gestapelt wurde.

Wie blicken Sie auf die aktuelle Münchner Mannschaft?

Nach wie vor habe ich natürlich Kontakt nach München, auch weil man viele Spielerinnen bei der Nationalmannschaft immer wieder trifft. Ich glaube schon, dass sie unter Jens Scheuer in seinem ersten Jahr eine Findungsphase hatten, aber das hat sich jetzt auf jeden Fall eingespielt. Ich denke auch, dass sie die Neuzugänge jetzt ganz schnell integrieren konnten, zumal es viele deutsche Spielerinnen waren. Das war sicherlich hilfreich.

Wie groß war der Findungsprozess für Sie im Sommer, als Sie mit dem Champions-League-Turnier und nur drei Wochen beim Team gleich ins kalte Wasser geworfen wurden?

Als ich nach Wolfsburg gekommen bin, hatte ich erst einmal noch meinen Umzug zu organisieren, bin parallel aber die ganze Zeit schon zum Training zu fahren. Die Vorbereitung war natürlich kurz, und mit dem Champions-League-Turnier hatte man gleich das erste Ziel vor Augen. Ich wusste, dass ich mich nicht erst einmal langsam reinfinden konnte. Ich glaube, im Nachhinein war es ganz gut, dass es direkt los ging und ich sofort da sein musste. Gar nicht nachdenken zu können und von der ersten Sekunde an zu funktionieren, das hat mir geholfen, mich schnell einzuleben.

Offenbar hat das gut funktioniert. Seit dem ersten Spiel für den VfL sind Sie Stammspielerin. Überrascht?

Worauf ich mich in Wolfsburg einlasse und dass ich in eine Mannschaft mit sehr guten Spielerinnen komme, war mir natürlich klar. Natürlich hatte ich das Ziel, gleich zu spielen, ganz abgesehen davon, erfolgreich zu sein. Ich bin da jedoch relativ entspannt rangegangen. Denn allein das Training beim VfL hat mich aufgrund der hohen Qualität schon weitergebracht. Im Training und im Spiel habe ich einfach immer mein Bestes gegeben. Über alles andere möchte ich mir keine Gedanken machen, weil ich es nicht beeinflussen kann. Natürlich bin ich froh, dass ich mit dieser Strategie ganz gut gefahren bin.

In der Abwehr haben Sie für den VfL schon rechts, innen, aber auch links verteidigt. War Ihre Flexibilität ein Vorteil, um in Wolfsburg so schnell anzukommen?

Auf jeden Fall, aber es ist Fluch und Segen zugleich. Wenn man eine feste Position spielt, kann man sich dort festspielen. Ist man flexibel, kann es passieren, dass man hin und hergeschoben wird. Ich glaube aber, dass es hier beim VfL ein Vorteil ist, zumal wir häufiger das System wechseln, auch innerhalb eines Spiels.

Welche Bedeutung hat die Partie am Sonntag für Sie persönlich?

Wenn ich sagen würde, es wäre ein Spiel wie jedes andere auch, dann wäre das gelogen. Es ist etwas Besonderes, weil es mein ehemaliger Verein ist und natürlich, weil diese Spiele zwischen Wolfsburg und Bayern immer etwas Besonderes sind. Ich bin mir sicher, wenn wir mit dem VfL unsere normale Leistung auf den Platz bringen, dass wir in München gewinnen können. Das wünsche ich mir und freue mich einfach auf dieses Spiel.

Privat sind Sie mit Sebastian Griesbeck zusammen, der ist ebenfalls Fußballprofi und im Sommer aus Heidenheim zu Union Berlin gewechselt. Sind Sie beide mit diesem Doppel-Wechsel bisher zufrieden?

Definitiv. Wir haben erst letztens noch mal darüber gesprochen. Natürlich muss man schauen, wie es weitergeht. Es ging alles so schnell, aber wir sind beide super glücklich. Sportlich gesehen bringt es uns beide noch mal weiter. Sebastian genauso wie mich, er hatte ja auch schon einige Einsätze. Deswegen sind wir, wie es bis jetzt gelaufen ist, sehr zufrieden und froh, dass wir zusammen diesen Schritt gegangen ist.

Ihr Freund hat schon das eine oder andere Mal beim VfL-Training zugeschaut. Aktuell sind die Corona-Regeln ja wieder strenger. Wie schwierig ist es, sich zwischen Wolfsburg und Berlin zu sehen?

Es ist schwierig, zumal wir auch als Spieler strenge Auflagen haben. Es war anfangs noch eher möglich, sich in den Zug zu setzen und nach Wolfsburg oder Berlin zu fahren. In der momentanen Situation nutzen wir eher das Auto. Und weil das länger dauert und anstrengender ist, sehen wir uns jetzt nicht so häufig. Da mussten wir uns einschränken, was zwar schade ist, aber wir kriegen es ganz gut hin. Wir beide sind als Fußballer sehr froh, dass wir unserem Beruf nachgehen weiter können. Es wäre Beschweren auf hohem Niveau, und das machen wir nicht.

Wie lautet Ihr Tipp beim Wiedersehen mit Bayern am Sonntag?

(lacht) Ich tippe auf Sieg. Wenn ich ein konkretes Ergebnis tippen müsste, würde ich sagen, dass wir am liebsten zu Null spielen würden. Und da uns ein Tor schon reichen würde, sage ich 1:0 für uns.

Bayern München – VfL Wolfsburg , Sonntag, 14.05 Uhr, BR, NDR und Magentasport übertragen live.

