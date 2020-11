Wieder remis: Der VfL Wolfsburg spielt 1:1 bei Hertha BSC

Berlin. Den Wolfsburgern gehört Hälfte 1, den Berlinern Hälfte 2. So geht die Punkteteilung in Ordnung, wenngleich die Hertha am Ende sehr drückte.

Zehn, elf, zwölf Minuten lang plauschten Oliver Glasner und Bruno Labbadia vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie ihrer Klubs. Der 46 Jahre alte Österreicher, Trainer des VfL Wolfsburg, hatte sich sehr gefreut, seinen unmittelbaren Vorgänger kennenzulernen. Und Labbadia, der seit April bei Hertha BSC auf der Bank sitzt, gab offenbar bereitwillig Auskünfte. Es ist aber anzunehmen, dass sich die Coaches dabei nicht bereitwillig über ihre taktischen Ideen unterhielten, denn in den 90 Minuten auf dem Rasen des gespenstisch leeren Berliner Olympiastadions stand eine ganze Menge auf dem Spiel. Für beide Klubs, die nicht zufriedenstellend in die Saison gestartet waren, damit auch für beide Trainer – und das war von Beginn an zu spüren.

Glasner hatte dabei deutlich akrobatischer mit seinem Personal zu jonglieren als Labbadia, dessen Aufstellung jener glich, die bei RB Leipzig zuvor knapp verloren hatte. Bei den Wolfsburgern allerdings fielen gleich zwei wichtige Stützen aus: Josuha Guilavogui wegen eines Muskelfaserriss und dazu Maximilian Arnold, der vor der Partie zur Geburt seines Sohnes abreiste. Glasner musste also das Herzstück seiner Mannschaft neu besetzen. Mit Kapitän Guilavogui fehlte nicht nur der emotionale Anführer des Teams, sondern auch der umsichtige Absicherer und Stabilisator. Dazu musste mit Arnold noch der spielstärkste zentrale Spieler ersetzt werden. Der VfL-Trainer baute auf Yannick Gerhardt und Xaver Schlager im Mittelfeld und eine Systemumstellung vom zuletzt gespielten 4-3-3 auf 4-2-3-1. Dass die eine Mannschaft (Hertha) ein eingespieltes Ensemble aufbot und die andere (VfL) in der Formation noch nie auf dem Rasen gestanden hatte, war nicht zu spüren. Von Beginn an drückte Glasners Elf aufs Tempo, presste die Berliner tief in deren Hälfte und unterband deren Spielfluss früh. Matheus Cunhas Treffer in der 6. Minute kam daher völlig überraschend – und unglücklich zustande, da der Brasilianer bei seinem Schuss wegrutschte. Der Ball kullerte trotzdem in Koen Casteels’ Tor. Die Reaktion der Grün-Weißen stimmte aber. Josip Brekalo, nach Covid-19-Infektion und fast zweiwöchiger Trainingspause überraschend zurück in der Startelf, prüfte nach einem flinken Sololauf Alexander Schwolow (17. Minute). Der Berliner Torhüter konnte drei Minuten später nur staunend zusehen, wie Ridle Bakus Fernschuss unter die Latte des Gehäuses flog – ein tolles Tor des 22 Jahre alten Neuzugangs, dem ein hervorragender Spielzug über zahlreiche Wolfsburger Füße zuvorgegangen war. Der schlaue Rückpass zu Baku war von Maximilian Philipp gekommen – das 1:1 war eine Kooperation der Oktober-Neuzugänge des VfL. Das temporeiche und abwechslungsreiche Spiel wurde danach immer zerfahrener. Die Berliner agierten nun physischer, die Wolfsburger hielten dagegen – und waren die gefährlichere Mannschaft. Dennoch ging es mit dem 1:1 in die Pause. Glasners Team dürfte das Gefühl mit in die Kabine genommen haben, dass mehr drin war als ein erneutes Remis. Allerdings schalteten Labbadias Berliner nach der Pause einen Gang hoch. Es war allein Casteels’ Knie zu verdanken, dass Dodi Lukebakio nach einem feinen Hertha-Konter nicht auf 2:1 stellte (53.). Glasners Team agierte zu passiv, verlor zu viele Zweikämpfe und kam daher fast gar nicht mehr auf der eigenen Hälfte. Die nächste ganz dicke Möglichkeit gehörte erneut der Hertha. Allerdings stoppte Maxence Lacroix mit einer spektakulären Grätsche im allerletzten Moment Jhon Cordoba (73.). Und Glasners Team? Verbuchte durch Wout Weghorst nach einem Standard einen gefährlichen Abschluss (77.), der die Schlussphase einläutete, in der die Berliner durch Dedrick Boyatas Kopfball (84.) die erneute Führung knapp verpassten und auch die Wolfsburger durch Felix Klaus (90.) nicht trafen. Mit dem Remis kommen beide Klubs in der Tabelle nicht voran. Dass sich die Trainer bei ihrem Plausch vor Anpfiff auf eine Punkteteilung geeinigt hatten, ist trotz aller Sympathie nicht zu vermuten.