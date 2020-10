Mittwoch beginnt das Team des VfL Wolfsburg mit der Vorbereitung aufs nächste Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 15.30 Uhr, VW-Arena). Oliver Glasner, der Trainer des Bundesligisten aus der VW-Stadt, hofft auf frische Beine für eine bessere Ausbeute.

Der 46 Jahre alte Österreicher hatte seinen Spielern nach dem überzeugenden 1:1 bei Borussia Mönchengladbach freigegeben. Die zuvor schwer beschäftigten Nationalspieler Pavao Pervan sowie Xaver Schlager (beide Österreich), Admir Mehmedi (Schweiz) und Josip Brekalo durften direkt aus dem Rheinland in den Sonderurlaub gehen. Die übrigen Akteure mussten am Sonntag noch eine Regenerationseinheit in Wolfsburg absolvieren, legten am Montag und Dienstag aber ebenfalls die Füße hoch.

Glasner hatte angekündigt, seinen Spielern „diese Freiräume“ zu geben. Die ersten Wochen der Saison waren hochintensiv mit sieben Pflichtspielen in drei Wochen. Für die VfL-Nationalspieler standen anschließend noch die Trips mit ihren Auswahlteams quer durch Europa an.

Schlager waren die Strapazen der vergangenen Wochen am Samstag in Mönchengladbach besonders anzusehen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wirkte nicht frisch, nicht spritzig und kam in einigen Situationen viel zu spät. Die Folge: Glasner musste seinen Landsmann zur Pause vom Feld nehmen. Nach den drei freien Tagen soll Schlager nun wieder voll belastbar sein.

Wenn das bittere Aus in der Europa-League-Qualifikation bei AEK Athen (1:2) eine positive Auswirkung hat, dann die: Glasner kann seinen Akteuren diese Freiräume nun ermöglichen. Im Europapokal-Rhythmus wäre das undenkbar, da alle drei Tage gespielt wird.

Darüber hinaus kommt nun die fußballerische Fortentwicklung der Wolfsburger auf den Tisch. Was schon gut funktioniert, ist die Defensive. Mit nur zwei Gegentreffern nach vier Spielen stellt der VfL die beste Abwehr der Liga. Handlungsbedarf besteht im Angriff, denn der ist mit zwei Toren nach vier Spielen der schwächste der Liga – gemeinsam mit den Kellerkindern aus Mainz und Schalke.

Glasner hat nun unter der Woche Zeit, an Abläufen, Rhythmen und Ideen in der Offensive zu arbeiten. In diesem Punkt muss der VfL einfach besser werden, wenngleich die zweite Hälfte in Mönchengladbach große Zuversicht auslöste. An der Torgefahr können die Wolfsburger nun mit frischen Beinen arbeiten, damit Bielefeld diese am Sonntag zu spüren bekommt.