VfL Wolfsburg: Ex-Coach Hecking hat es nicht bereut

1358 Tage lang war Dieter Hecking Trainer des VfL Wolfsburg. In der Bundesliga-Zeit schaffte lediglich Wolfgang Wolf eine längere Amtszeit am Stück. Der aktuelle VfL-Coach Oliver Glasner steht bei 469 Tagen. Doch im Sommer beendete Hecking seine Trainerkarriere, um Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg zu werden – und hat es bislang nicht bereut.

2000 hatte der Ex-Profi mit dem SC Verl seinen ersten Verein übernommen. Es folgten Stationen in Lübeck, Aachen, Hannover, Nürnberg, Wolfsburg, Mönchengladbach und Hamburg. In 418 Bundesliga- und 170 Zweitliga-Spielen stand der ehemalige Polizist an der Seitenlinie. Dass er damit nun Schluss gemacht hat, fällt ihm nicht schwer, wie Hecking im Interview mit dem „Kicker“ verriet. „Ich hatte noch nicht einen Tag, an dem ich im Büro saß und gedacht habe, wäre ich bloß auf dem Platz. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen“, so der 56-Jährige.

Hecking will kein Trainer mehr sein

Eine Rückkehr auf die Trainerbank kann er sich aktuell nicht vorstellen, lässt sich jedoch eine klitzekleine Hintertür noch offen. „Ich weiß nicht, was irgendwann mal ist“, sagt Hecking. „Was ich weiß: Ich fühle mich in meiner neuen Funktion sehr wohl. Nicht zu vergessen, dass ich diesen Weg ganz bewusst gewählt habe.“ Leicht ist die Aufgabe jedoch nicht: Als Sportvorstand soll der Ex-VfL-Coach Nürnberg stabilisieren. In der Vorsaison wären die Franken fast aus der 2. Liga abgestiegen.