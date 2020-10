VfL Wolfsburg: Keine Euphorie, kein Desaster

Drei Spiele in der Bundesliga, 1:1 Tore und drei Punkte aus drei Unentschieden: Der VfL Wolfsburg ist minimalistisch in die neue Spielzeit gestartet. Auch am Sonntagnachmittag gegen den FC Augsburg reichte es trotz Überlegenheit nur zu einem 0:0. In der Vorsaison hatten die Grün-Weißen zu diesem Zeitpunkt sieben Punkte auf ihrem Konto.

Kein Wunder, dass Oliver Glasner, der Trainer des VfL, die Partie gegen die Schwaben folgendermaßen zusammenfasste: „Mit dem Ergebnis bin ich nicht einverstanden, mit der Leistung sehr.“ Denn nach dem lausigen Auftritt und dem Aus in der Europa League am Donnerstag bei AEK Athen (1:2) zeigten die Wolfsburger eine deutliche Leistungssteigerung. „Wir mussten das Aus erstmal verdauen, das war das große Ziel“, sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer, der mit „dem Willen und der Bereitschaft“ der Grün-Weißen „absolut einverstanden“ war. Er erklärte weiter: „Wenn du am Boden liegst, ist das Wichtigste, wieder aufzustehen. Das hat das Team gezeigt.“ Die Systemumstellung fruchtete Glasner lobte die „super Spielkontrolle“ seiner Elf, die er auch anders angeordnet hatte als zuletzt. Statt auf ein 4-2-3-1 setzte der Österreicher auf ein 4-3-3. „Es gab mehrere Gründe dafür“, erklärte Glasner. Zum einen wollte er mit der Hereinnahme John Anthony Brooks’ und dem Vorrücken Josuha Guilavoguis die Standardstärke der Augsburger mit zwei kopfballstarken Profis entkräften. Zum anderen sollten Maximilian Arnold und Xaver Schlager so weiter vorn für Druck sorgen. „Das hat gut funktioniert“, war der Coach zufrieden. Mit dem Saisonstart kann er es jedoch nicht vollumfänglich sein. „Da bricht jetzt keine Euphorie aus, es ist aber auch kein völliges Desaster“, erklärte Glasner, der nun eine Luxussituation hat: Nach der dritten englischen Woche in Folge hat er aufgrund der Länderspielpause nun zwei Wochen Zeit, um sein Team aufs Spiel gegen Mönchengladbach am 17. Oktober einzustellen. „Wenn man etwas Positives an unserem Ausscheiden finden will, dann dass wir jetzt mehr Zeit zum Trainieren haben“, sagte Glasner im Hinblick auf das Programm der nächsten Wochen.