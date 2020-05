Pongracic immer stärker: Schmadtkes vorzüglicher Vorgriff

Jadon Sancho? Achraf Hakimi? Jérôme Roussillon? Kevin Mbabu? Nein! Marin Pongracic. Der 22 Jahre alte Deutsch-Kroate war der schnellste Spieler der Bundesliga-Partie des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund (0:2). Mit über 34 km/h verwies er den Dortmunder Thorgan Hazard auf den zweiten Rang dieser Disziplin. Und noch in einer weiteren Wertung war Pongracic am Samstag herausragend. Der Innenverteidiger gewann laut Statistikdienstleister „Opta“ alle Zweikämpfe. Mr. 100 Prozent – und das gegen die zweitbeste Offensive der Liga mit Mittelstürmer Erling Haaland, der bis dahin alles kurz und klein geschossen hatte. Jedoch: nicht mit Pongracic.

VfL-Trainer Oliver Glasner wollte den 22-Jährigen nach dem 0:2 nicht mit allzu viel Lob beschenken. „Beide Innenverteidiger haben einen guten Job gemacht“, sagte der Österreicher und schloss so John Anthony Brooks mit ein. „Wenn man gegen eine Mannschaft wie Dortmund nur sechs Torschüsse zulässt, dann ist das der Verdienst einer guten Organisation.“

Pongracic allerdings war nicht erst gegen Dortmund der bessere der beiden Innenverteidiger. Schon in Augsburg trat der 22-Jährige sehr solide auf. „Er ist konzentriert und griffig in den Zweikämpfen, begeht keine unnötigen Fouls“, lobt Jörg Schmadtke. „Marin spielt sein Tempo aus und bringt gute Pässe aus der Abwehr ins Mittelfeld. Manchmal wünsche ich mir noch etwas mehr Mut in der offensiven Gestaltung, aber das kommt mit mehr Selbstvertrauen.“

Der Geschäftsführer hat Pongracic im Winter für 10 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg geholt. Damals hieß es, der Transfer sei ein Vorgriff auf den Sommer. Nun, da sich nicht nur die Fußballwelt wegen der Corona-Pandemie neu ordnet, kann man schon sagen: Pongracic ist ein vorzüglicher Vorgriff von Schmadtke. Denn es ist davon auszugehen, dass der VfL in naher Zukunft keine zehn Millionen Euro mehr für einen Spieler ausgeben kann. Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf Klubeigner Volkswagen sind schon jetzt enorm – und sie wirken runter bis in die Geschäftszimmer der VW-Tochter in der Bundesliga. Gut, dass Pongracic schon im Winter gekommen ist.

Der 22-Jährige soll die Zukunft im Abwehrzentrum der Wolfsburger sein. Und Robin Knoche? Der Vertrag des 28 Jahre alten Urgesteins läuft am Saisonende aus, die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit wurden nach längerer Auszeit nun wohl wieder aufgenommen. Knoche müsste Gehaltseinbußen in Kauf nehmen und sich auf eine Rolle als Ersatzmann einstellen, wenn er bleiben will. Denn Pongracic ist auf dem Weg, sich seinen Platz langfristig zu sichern.