Otavio fehlt lange, Klaus’ Rote „nicht zu rechtfertigen“

Wolfsburg. Der Außenverteidiger verletzt sich am Sprunggelenk und spielt diese Saison nicht mehr. Der Angreifer fliegt erstmals runter.

Als er erkannt hat, dass er in den nächsten Wochen ausfallen wird, setzte Paulo Otavio einen Tweet ab. „Manchmal verstehen wir den Plan nicht“, teilte der 25 Jahre alte Verteidiger des VfL Wolfsburg seiner Gefolgschaft in den sozialen Medien mit. Seinen tiefen Glauben an Gott, fügte der Brasilianer hinzu, werde er trotzdem nicht verlieren.

Otavio, der im Sommer erst zum VfL gekommen war und wegen einer Verletzung bereits fast die gesamte Hinrunde verpasst hatte, fällt schon wieder aus. Im Training traf es nun das Sprunggelenk. „Er wird in dieser Saison nicht mehr für uns auflaufen“, sagt Jörg Schmadtke. Der Geschäftsführer hatte in der Vorwoche bei der VfL-Partie in Augsburg einen bärenstarken Otavio gesehen, dessen Geschwindigkeit und technische Stärke ihn zum Mann des Tages machten. Nun jedoch fällt er erneut lange aus. Jérôme Roussillon lief dafür gegen Dortmund auf der linken Abwehrseite auf und hinterließ erneut einen rätselhaften Eindruck. War er in der Vorsaison noch einer der dynamischsten und dadurch gefährlichsten Außenverteidiger der Liga, findet der Franzose unter Trainer Oliver Glasner nicht zu dieser Form. Durch Otavios Verletzung ist Roussillon nun gesetzt. Ähnliches gilt auf der anderen Abwehrseite, wo William mit einem Kreuzbandriss monatelang ausfällt und Kevin Mbabu konkurrenzlos ist. Nicht nur Otavio erlebte ein unerfreuliches Wochenende, auch Felix Klaus wird noch lange daran zu knabbern haben. Der 27 Jahre alte Angreifer sah in der 82. Minute im Spiel gegen Borussia Dortmund die rote Karte. Die erste seiner Karriere. Und die war umstritten. Klaus war kurz zuvor eingewechselt worden. Im Zweikampf mit BVB-Verteidiger Manuel Akanji kam er dann klar zu spät und stieg ihm auf den Unterschenkel. Absicht konnte man ihm aber keinesfalls unterstellen. Dennoch schickte ihn Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem Hinweis des Videoassistenten vom Feld. Für Schmadtke ist die rote Karte „nicht zu rechtfertigen“. Das Standbild, auf dem Klaus auf Akanjis Wade tritt, sieht zwar gefährlich aus. Aber die Spielsituation gebe so eine Bewertung nicht her. Beide Spieler gehen von der Seite zum Ball, Klaus trifft Akanji sehr unglücklich. Nicht mehr, nicht weniger. Es sei ein grundlegendes Problem des Videoassistenten, dass die Standbilder, auf deren Grundlage oft geurteilt wird, die Spielsituation aber nicht ausreichend einfangen, meint der VfL-Geschäftsführer. Wie lange Klaus gesperrt wird, entscheidet sich heute.