Borussia Dortmund ist einfach eine Nummer zu groß

Ganz weit ausgebreitet hielt Xaver Schlager seine Arme in der 53. Minute im Bundesliga-Spiel seines VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Der Gegner aus dem Ruhrgebiet hatte sich in der leeren VW-Arena gerade einmal mehr mit vielen präzisen und schnellen Pässen der Wolfsburger Ball-Attacken erfolgreich erwehrt und die Kontrolle über die Situation wiedererlangt. Schlager, einer der zentralen Mittelfeldarbeiter des VfL, ärgerte sich über seine erneut umsonst verrichtete Laufarbeit und signalisierte das mit ganz weit ausgebreiteten Armen. Was wir auch tun, so schien der Österreicher anzudeuten, diesen Borussen werden wir nicht Herr.

Eigentlich hatten die Wolfsburger aber in den 15 Minuten nach der Pause, in die auch Schlagers verzweifeltes Zeichen fiel, ihre beste Phase der Partie. In der übrigen Spielzeit dominierte der Meisterschaftskandidat aus dem Westen den VfL und sicherte sich dank der toll herausgespielten Treffer von Raphael Guerreiro (32. Minute) und Achraf Hakimi (78.) die Punkte.

Die Grün-Weißen müssen nicht bloß mit der Niederlage leben, sondern auch mit zwei Ausfällen. Paulo Otavio, der in der Vorwoche beim 2:1 in Augsburg noch überragend aufgetreten war, wird in dieser Saison wegen einer im Training erlittenen Sprunggelenkverletzung nicht mehr mitspielen. Und Felix Klaus sah in der 81. Minute eine umstrittene rote Karte.

Dortmund bleibt für die Wolfsburger damit auch nach Samstag der Angstgegner schlechthin. Aus den jüngsten neun Duellen holte der VfL gegen die Schwarz-Gelben nur einen einzigen Zähler. In den jüngsten sieben Spielen erzielten die Spieler nicht mal ein einziges Tor. Eine erschütternde Bilanz. Eigentlich, sagt Jörg Schmadtke, sei die Angstgegner-Bezeichnung aberwitzig. „Die Trikots verändern sich mit der Zeit, die Ausgangssituationen auch, Personal wird auf beiden Seiten ausgetauscht“, sagt der VfL-Geschäftsführer, „und dennoch scheint es so etwas komischerweise zu geben.“

Aber dass solche Serien vorab in den Medien noch ausführlich behandelt werden, diene als „Verstärker“. Der Angstgegner schleicht sich somit hintenrum ins kollektive Gedächtnis der Mannschaft oder des Vereins ein. „So kann es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen“, sagt Schmadtke.

Darüber hinaus war der Qualitätsunterschied auf dem Rasen ein entscheidender Punkt, den der VfL anerkennen muss. Die Zeiten, in denen der Klub personell mit der Borussia ansatzweise auf Augenhöhe war, sind seit dem DFB-Pokalfinale 2015, übrigens dem bis heute letzten Sieg gegen den BVB, vorüber. Bezeichnend waren die Wechsel beider Teams in der 64. Minute. Während Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner Felix Klaus hereinbrachte, wechselte BVB-Coach Lucien Favre Jadon Sancho ein.

Klaus, dem seit seinem Dienstantritt im Sommer 2018 in 40 Spielen ein Tor und zwei Vorlagen gelangen, flog 15 Minuten nach seiner Einwechselung mit glatt Rot vom Rasen. Und Sancho, der allein in dieser Saison 14 Tore erzielte und 17 vorbereitete, leitete in der 78. Minute das 2:0 durch Hakimi ein. Der BVB hat den VfL abgehängt.

Und das wird wohl auch so bleiben. Der „Spiegel“ berichtet von einem Ausgaben-Stopp, den der VW-Konzern wegen den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für all seine Tochter-Unternehmen, also auch den VfL, verhängt haben soll. Große Investitionen in Personal, das die Wolfsburger weiterbringen würde, wird’s demnach vorerst nicht geben.

So bleibt der BVB für die Grün-Weißen unerreichbar. Und Angstgegner hin oder her – Schmadtke hatte sich im Duell am Samstag viel mehr Mut gewünscht. „In der ersten Hälfte haben wir zu ängstlich agiert, zu verhalten und nicht ansatzweise versucht, unser Spiel durchzubringen. Wenn man nur verwaltet, wird man von einer Mannschaft mit der Qualität bestraft.“

Die zweiten 45 Minuten waren dann „deutlich offener“. Renato Steffen hatte in der 48. Minute die größte Möglichkeit, der Schweizer traf jedoch nur die Latten-Oberkante. Das hätte der Ausgleich sein können. „Aber eigentlich hatten wir keine echte Chance, das Spiel zu gewinnen. Dortmund war fast immer in der Lage, die Partie zu kontrollieren“, sagt Schmadtke.

Xaver Schlager hatte das in der 58. Minute mit seinen ganz weit ausgebreiteten Armen auch so signalisiert. Dortmund ist für den VfL einfach eine Nummer zu groß.