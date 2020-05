Dezernentin Müller: „Bundesweit Vorreiter“

Wohl nie zuvor war die Bindung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Gesundheitsamt der VW-Stadt so eng wie dieser Tage. Die Corona-Pandemie zwang den Fußball zu einer Pause, die am Samstag mit allerlei Bedingungen beendet wird. Die für den Sport in Wolfsburg zuständige Dezernentin Monika Müller beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die gesundheitlichen Aspekte des Bundesliga-Neustarts.

Beim VfL ist Geschäftsführer Tim Schumacher der Hauptansprechpartner in der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Die Aufgabe: Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schaffen. „Also auch für die Regelungen zur Berufsausübung der Spielerinnen und Spieler im Profibereich, zu dem vor allem das Training zählt“, erklärt Müller. „Daher haben wir dazu Maßnahmen mit dem VfL abgestimmt.“

Zu Beginn der Pandemie mussten die VfL-Spieler eine Woche lang zu Hause üben, dann durften sie strikt geregelt in Kleingruppen mit großem Abstand in den extra vorbereiteten Katakomben der VW-Arena trainieren. Nach mehreren Wochen ging es wieder raus auf den Rasen, allerdings nur in Kleingruppen und mit Kontaktbeschränkungen. Zweikämpfe etwa waren verboten. Erst seit knapp zehn Tagen ist das normale Mannschaftstraining wieder erlaubt. Alles in enger Absprache.

In den Gesprächen geht es laut der Stadträtin darum, Pläne zu entwickeln, um „die Infektionen so weit wie möglich einzudämmen und zugleich so wenig Reglementierung wie nötig zu schaffen oder aufrecht zu erhalten“. Das gelte für öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen, wie es der VfL auch ist, gleichermaßen. Eine Sonderrolle bekommt der Klub allerdings nicht. Andere Arbeitgeber mit besonderen Herausforderungen werden vom Gesundheitsamt ebenfalls unterstützt. „Beispielsweise war und ist die Beratung von Pflegeeinrichtungen im Vergleich zum VfL-Fußball eine zeitlich und inhaltlich deutlich komplexere Aufgabe“, sagt Müller.

Die Fußballer, die am Samstag in Augsburg (15.30 Uhr) in die restliche Bundesliga-Saison starten, hätten sich vorbildlich verhalten. Marcel Schäfer sprach den Spielern zuletzt ein großes Lob aus. „Sie sind sehr verantwortungsvoll mit allen Vorgaben umgegangen, waren sehr akribisch und detailversessen“, sagte der Sportdirektor. Die Dezernentin sieht das ähnlich. „Mit der vom VfL bereits im März in Abstimmung mit uns als Stadt entwickelten Konzeption zur Trainingsaufnahme waren wir bundesweit Vorreiter und haben damit ein möglichst infektionsvermeidendes Training in festgelegten Kleingruppen ermöglicht, das inzwischen von vielen anderen Vereinen aufgegriffen wurde.“

Die öffentliche Diskussion um die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs in Deutschlands höchster Fußball-Liga hat auch Müller registriert. Die Frage vieler Kritiker lautete: Warum dürfen die Kicker schon wieder im Vollkontakt trainieren, während andere Bereiche des Lebens noch viel stärker reglementiert sind? Die Antwort ist klar: „Profisport ist – egal, wie gut er bezahlt wird – immer auch Berufstätigkeit, die – soweit vertretbar – gewährleistet werden muss. So, dass auch den Männern und Frauen beim VfL ein Training möglich gemacht werden musste.“ Der Effekt aller Vorgaben: „Die getroffenen Regelungen verhindern das Risiko einer Infektionsausbreitung so gut wie möglich“, sagt Müller.

Ausschließen kann man die Infektionen jedoch nicht. Die vergangene Woche verbrachten die Profis in der Quarantäne im Ritz-Carlton. Nach der Partie gegen Augsburg dürfen sie aber wieder zurück zu ihren Familien, die möglicherweise infektiös sind. Daher wird regelmäßig weiter kontrolliert. Das Gesundheitsamt trägt dafür übrigens keine Kosten, die Deutsche Fußball-Liga finanziert die Testungen. „Die Zahl und Frequenz der Testungen wird durch das DFL-Konzept mit den Vereinen festgelegt und umgesetzt“, erklärt Müller. Alle drei bis vier Tage, so der bisherige Rhythmus, werden die Spieler getestet.

Bisher sind alle Wolfsburger Testreihen negativ ausgefallen. Das ist positiv. Aber wenn die VfL-Ärzte eine Infektion entdecken, sind sie nach dem Infektionsschutzgesetz zur Meldung an die Gesundheitsämter verpflichtet. Und dann: Kommt der Spieler in Einzelquarantäne oder muss die ganze Mannschaft aussetzen wie Zweitligist Dynamo Dresden derzeit? „Das würde sich dann anhand der zu diesem Zeitpunkt geltenden Richtlinien des Robert-Koch-Instituts entscheiden“, sagt Müller. Interessant: Die finale Entscheidung trifft das Gesundheitsamt des Wohnorts der Spieler. Das heißt: Die VfL-Kicker würden bei einem positiven Befund vom Wolfsburger Gesundheitsamt bewertet werden. Robin Knoche aber beispielsweise nicht. Denn der wohnt in Braunschweig, für ihn wäre dann das dortige Amt zuständig.

Die Gesundheitsämter sitzen nicht nur in diesen Tagen, aber jetzt ganz besonders an einem wichtigen Hebel. Ihre Entscheidungen über das Vorgehen bei infizierten Spielern haben weitreichende sportliche Folgen. Muss eine Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne, hat sie einen klaren Wettbewerbsnachteil. Baut das einen speziellen Druck auf? Müller: „Ich setze auf die bislang gezeigte hohe Eigenverantwortung der Spielerinnen und Spieler und des Vereins und bin mir sicher, dass mit Blick auf die Gesundheit der Mannschaft und der Bevölkerung die jeweils richtige Entscheidung getroffen werden kann. Druck verspüre ich dabei nicht, denn uns geht es als Gesundheitsbehörde unabhängig vom persönlichen Status der Betroffenen immer darum, die Bevölkerung so gut es geht zu schützen.“ Und zu dieser Bevölkerung gehören „natürlich auch unsere Fußballprofis, aber eben auch alle anderen Menschen in Wolfsburg“.

Müller, die eine große Leidenschaft für den Sport hat, freut sich, „wieder aktuellen Fußball sehen zu können“ und hofft dabei vor allem, „dass die ,Coronaspiele’ vor leeren Rängen nur einen kleiner Teil unserer großartigen Fußballgeschichte in Deutschland sein werden“. Dann kann es ja losgehen.

