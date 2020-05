VfL Wolfsburg: Antworten auf die letzten Fragen

Am Samstag, 15.30 Uhr, wenn in Augsburg der Anpfiff ertönt, hat die Zeit des Wartens ein Ende. Eine neunwöchige Pause hat der Corona-Virus der Fußball-Bundesliga beschert. „Es war eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen“, sagt Oliver Glasner, der Trainer des VfL Wolfsburg. Die endet, wenn seine Grün-Weißen nun beim FCA antreten. Wir beantworten die letzten Fragen vor dem Liga-Neustart.

Welche Spuren hat die spielfreie Zeit bei den Profis hinterlassen? Körperlich, das betonen Glasner und die Verantwortlichen, sind die Spieler fit. Am 23. März hatten sie das Training nach einer einwöchigen Pause wieder aufgenommen, zunächst in Kleingruppen, seit vergangener Woche in Mannschaftsstärke. Das ist das eine. Aber Fußballer sind auch Menschen, haben ein Leben neben dem Platz. Glasner erklärt: „Das hatte natürlich auch für uns gravierende Auswirkungen im Alltag.“ Seine Familie etwa lebt in Österreich – und die Grenzen sind immer noch dicht. „Zu Beginn haben wir schon gebangt, ob es mit der Bundesliga weitergehen kann“, gibt Glasner zu. „Aber dann war die Hoffnung ziemlich schnell da, sonst hätten wir nicht mit dem Kleingruppen-Training begonnen.“

Hat der VfL einen Vorteil, weil er gegen Donezk schon ein Geisterspiel hatte? Es ist das bislang letzte Pflichtspiel der Wolfsburger: das 1:2 in der Europa League am 12. März gegen die Ukrainer. Schon damals durften keine Zuschauer in die VW-Arena. „Ich denke nicht, dass es ein Vorteil ist“, sagt Glasner. Es sei keine „so schöne Erfahrung“ gewesen, auch wegen des Ergebnisses. „Zudem ist es schon ein paar Wochen her.“ Doch welche Mannschaft am besten mit den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen ohne die Unterstützung von den Rängen umgehen kann, hat gute Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen. „Ich glaube“, so Glasner, „dass alle froh sind, wieder spielen zu können. Da bedarf es keiner Extra-Motivation.“

Konnte sich ein Spieler in den vergangenen Wochen auch ohne Spiel aufdrängen? Die Profis, die vor der Corona-Auszeit oft gespielt und ihre Sache gut gemacht haben, haben immer noch einen kleinen Vorsprung. Denn die Möglichkeiten, sich in den Vordergrund zu spielen, waren arg begrenzt. Erst seit der vergangenen Woche gibt’s wieder ein Mannschaftstraining. Doch einen gibt’s, dem Glasner eine besonders gute Form attestiert: Renato Steffen. „Wir haben ein paar Mal elf gegen elf gespielt, und Renato ist unser Top-Torschütze“, berichtet der VfL-Coach. Der Schweizer hat daher beste Chancen, in Augsburg zu spielen, zumal der Kader ausgedünnt ist. Unter anderem fehlen Kapitän Josuha Guilavogui (verletzt) und Stürmer Wout Weghorst (gesperrt).

Wie sehen die letzten Stunden vor dem Anpfiff aus? Am Freitagvormittag mussten die VfL-Profis früh aufstehen, zwischen 6 und 7 Uhr wurden sie erneut auf das Corona-Virus getestet. Dann wurde noch einmal trainiert, ehe es mit dem Flieger ab Braunschweig nach Augsburg ging. „Viele Abläufe sind doch identisch“, sagt Glasner. Ein paar Änderungen gibt es aber: So entfällt der Spaziergang am Vormittag vor dem Spiel, zudem reisen die Wolfsburger mit Kleinbussen später zum Stadion an. Aber wenn der Anpfiff erst einmal ertönt, dann ist es einfach wieder Fußball.