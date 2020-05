Die Deutsche Fußball-Liga hatte am Donnerstag Mitgliederversammlung, und ein Ergebnis ist, dass in der Bundesliga ab sofort fünfmal gewechselt werden darf. Trainer Oliver Glasner, der mit seinem VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) in Augsburg startet, findet das grundsätzlich gut.

Ehe die DFL die Regel übernahm, hatten bereits die obersten Regelhüter des Fußballs dem Fifa-Vorschlag zugestimmt. Hintergrund ist die höhere Belastung der Spieler im durch die Corona-Pause eng gepackten Terminkalender der Ligen. „Ich finde es gut, dass man jetzt zumindest die Option hat, auch wenn wir nie total viele Wechsel vorgenommen haben“, erklärt Glasner. Für den Österreicher wäre es vor allem „ein Mittel der Belastungssteuerung“, so wie es auch vorgesehen ist. Der Befürchtung, dass die Mannschaften die zusätzlichen Auswechslungen nutzen, um vermehrt Zeitspiel zu betreiben, haben die Verantwortlichen gleich einen Riegel vorgeschoben. Denn, so heißt es in der Regel, die Teams haben maximal drei Möglichkeiten, um das Spiel zu unterbrechen und ihre fünf Wechsel vorzunehmen. Pro Tausch sollen allerdings maximal zwei Spieler zeitgleich eingewechselt werden. Und: Nehmen beide Teams zeitgleich Wechsel vor, zählt das für jedes als Unterbrechung. Schon vor dieser Regeländerung war klar, dass sich Spieler und Verantwortliche an einige Veränderungen im Fußball gewöhnen müssen. Doch Glasner sagt auch schmunzelnd: „Zum Glück hat Corona die Größe des Tores nicht verändern.“