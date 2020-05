Unerlaubtes Training: Glasners Ex-Klub drohen Strafen

Österreichs Fußball ist in Aufruhr. Im Kreuzfeuer steht der Linzer ASK, der ehemalige Klub Oliver Glasners, dem heutigen Trainer des VfL Wolfsburg. Der Vorwurf: Der Tabellenführer der österreichischen Bundesliga soll im Training gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen haben. Ein Video zeigt, wie das Team von Valérien Ismaël, der zweieinhalb Jahre beim VfL und beim VfL II arbeitete, die Abstandsvorgaben ignoriert und ein ganz normales Mannschaftstraining durchführt – obwohl das von Politik und Verband noch nicht wieder erlaubt ist. Die Bundesliga hat daher ein Verfahren gegen den LASK eingeleitet wegen des möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay. Es drohen harte Strafen.

Österreichs Tabellenführer nahm am Donnerstagabend in einer Mitteilung Stellung zu den Vorwürfen. Der Klub werde mit dem Senat 1, der die Untersuchung leitet, kooperieren, heißt es darin. Und weiter: „Es lag und liegt uns fern, uns – wie nun unterstellt wird – durch Trainingsmaßnahmen einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu erschleichen.“ Aber genau das wirft die Konkurrenz Glasners Ex-Klub vor. ÖFB-Präsident Leo Windtner ist für „harte Sanktionen“, und Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg wettert: „Wir sind schockiert und fassungslos über die Vorgehensweise des LASK. Seit vielen Monaten arbeiten wir gemeinsam so hart an Perspektiven, nicht nur für den österreichischen Bundesliga-Fußball. Offensichtlich sind sich nicht alle Klubs und Personen dieser großen Verantwortung bewusst.“

Wie geht es nun weiter? Der Ball liegt beim Senat 1, der mehrere Sanktionsmöglichkeiten hat, sollte ein Verstoß gegen das Fairplay festgestellt werden. Der LASK kann ermahnt, für eine bis zwölf Partien gesperrt, mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro belegt, mit Punktabzug berechnet, zum Abstieg gezwungen oder gar aus dem Verband geworfen werden.

Kurioser Nebenaspekt: Der LASK hatte vor kurzem Wirtschaftsspionage beklagt, weil sich zwei Vermummte nachts Zugang zum Vereinsgelände verschafft und versteckte Kameras angebracht hätten.