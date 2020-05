VfL Wolfsburg: Für Llanez kommt Augsburg zu früh

Paulo Otavio, der Ende der Vorwoche Probleme mit der Wade gehabt hatte, hat sich fit gemeldet für das Spiel seines VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg. Damit stehen Oliver Glasner 15 fitte Feldspieler aus dem Profikader zur Verfügung. Der VfL-Coach wird sich bei der U23 bedienen. Noch keine Rolle wird hingegen Ulysses Llanez spielen.

Der 19-Jährige trainiert seit März bei den Profis mit. Mit seiner Torgefahr (elf Tore und sechs Vorlagen in der U19-Bundesliga) hat er für Aufsehen gesorgt. „Er hat bei uns gemerkt, dass im Training ein anderer Wind weht“, sagt Glasner, für den das aber normale Anpassungsschwierigkeiten sind. „Er versucht, immer zu lernen, und zeigt die guten Anlagen, die er hat. Er wird seinen Weg machen“, ist der Coach überzeugt. Aber noch wird ihn dieser nicht ins Bundesliga-Team führen. „Damit tut man dem Jungen auch nichts Gutes“, so Glasner.

Also müssen es andere richten. Die Ausfallliste ist jedoch nicht kurz: William, Ignacio Camacho, Josuha Guilavogui und Yannick Gerhardt fehlen verletzt, Wout Weghorst ist gesperrt. Glasner nimmt’s pragmatisch: „Es ist halt so. Wir haben schon gezeigt, dass wir das als Mannschaft wettmachen können.“ Dennoch muss er sein Team fürs Augsburg-Spiel aufstocken. Neben Ulysses Llanez hatten noch fünf Spieler aus der U23 zuletzt mittrainiert. Weil mit Guilavogui, Camacho und Gerhardt gleich drei defensive Mittelfeldspieler fehlen, dürfte Iba May gute Karten haben, im Kader dabei zu sein.

Selbiges gilt auch für Mamoudou Karamoko. Der bullige Stürmer hatte bereits Ende Februar beim 4:0-Sieg gegen Mainz acht Minuten Bundesliga-Luft schnuppern dürfen. Glasner braucht den Franzosen, dessen Wechsel im Sommer zum Linzer ASK schon publik gemacht wurde, als Stürmer Nummer 2 hinter Daniel Ginczek, der Weghorst vertreten wird. Das hatte der 29-Jährige auch Anfang Februar im Auswärtsspiel beim SC Paderborn getan. Ein gutes Omen: Ginczek traf zweimal, und der VfL siegte mit 4:2.