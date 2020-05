Herrlich sitzt gegen den VfL nicht auf der Bank

Eigentlich hätte Heiko Herrlich am Samstagnachmittag im Spiel gegen den VfL Wolfsburg, dem ersten nach der Corona-Zwangspause in der Fußball-Bundesliga, sein Debüt als Trainer des FC Augsburg geben sollen. Doch am späten Donnerstagabend machte der Klub öffentlich: Herrlich wird seine Premiere nicht antreten!

Der Grund dafür ist ein Fehlverhalten des neuen FCA-Trainers, das er zuvor in der digitalen Spieltags-Pressekonferenz selbst öffentlich gemacht hatte: Der 48-Jährige, der den FCA erst am 10. März und damit kurz vor der Zwangspause vom Ex-Wolfsburger Martin Schmidt übernommen hatte, hat gegen die Quarantäne-Regeln des Hygienekonzepts verstoßen, das die Deutsche Fußball-Liga vorgelegt hatte, um den Neustart überhaupt möglich zu machen.

Herrlich hatte erzählt, er habe das Quarantäne-Hotel verlassen, um im Supermarkt Zahnpasta und Hautcreme einzukaufen – in normalen Zeiten etwas sehr Menschliches. Aber in Corona-Zeiten, in der die ganze Welt auf die Bundesliga schaut, ging das gar nicht.

Und so zog Augsburgs neuer Trainer am Abend die Konsequenzen für sein Handeln. Via Pressemitteilung ließ sein Klub verlauten: „Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemaßnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen. Ich bin in dieser Situation meiner Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden.“ Die Konsequenz: Das VfL-Spiel wird ohne ihn stattfinden. „Ich werde daher konsequent sein und zu meinem Fehler stehen. Ich werde aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training morgen nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen“, sagt Herrlich. Wer ihn vertreten wird, gaben die Schwaben nicht bekannt, Co-Trainer sind Jonas Scheuermann und Tobias Zellner.

Auch ohne den neuen Coach an der Seitenlinie haben die Wolfsburger ein bisschen die Katze im Sack als Gegner. „Natürlich erschwert es die Vorbereitung, dass da ein neuer Trainer ist“, erklärte Glasner auf der VfL-Pressekonferenz, ohne dass er zu diesem Zeitpunkt wusste, dass Herrlich fehlen wird. „Es gibt da ein paar Fragezeichen.“ Umso mehr gelte das, was für den 45-jährigen Wolfsburger Coach ohnehin am wichtigsten ist: „Wir konzentrieren uns auf uns.“

Sportlich bräuchten die Augsburger die Punkte dringender – daran hat sich nichts geändert . Sie stehen auf Platz 14, nur fünf Punkte von Relegationsplatz 16 entfernt, und sind mit vier Zählern aus acht Partien Letzter der Rückrundentabelle.

