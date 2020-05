VfL Wolfsburg: Der große Schritt ins Neuland

Normalerweise weiß der Trainer einer Bundesliga-Mannschaft, was am Spieltag so ungefähr passiert. Wie ist das eigene Team drauf? Wie spielt der Gegner für gewöhnlich? Worauf müssen seine Spieler achten? Vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Samstag ab 15.30 Uhr sagt Oliver Glasner, der Coach des VfL Wolfsburg: „Ich bin jetzt 27 Jahre im Profigeschäft, aber ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Es ist für alle Neuland.“

Neun Wochen lang ruhte in der Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie der Ball. Nach einigem Hin und Her soll’s am Wochenende wieder losgehen. Es ist für alle Beteiligten ein Start ins Ungewisse. Zum einen, weil das ganze Konstrukt auf sehr wackligen Füßen steht. Stecken sich jetzt reihum die Spieler an, fällt das Kartenhaus schnell zusammen. Zum anderen aus sportlicher Sicht: Keine Mannschaft weiß nach einer solch langen Pause, wo sie steht. Klar gibt es solche Phasen ohne den Vergleich auch im Sommer. „Aber das Außergewöhnliche jetzt ist ja, dass du den Wettkampf nicht einmal simulieren konntest“, sagt Glasner. Testspiele sind im Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL), auf dem alles fußt, aus nachvollziehbaren Sicherheitsgründen nicht vorgesehen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Wo stehen wir?“, ist daher wohl die in den Quarantäne-Hotels der Bundesligisten am meisten diskutierte Frage der vergangenen Woche gewesen. Der VfL war vor der Corona-Pause ganz gut drauf, hatte sechs Bundesliga-Spiele in Folge nicht verloren. Aber hat das noch einen Wert, wo doch das letzte Spiel gegen RB Leipzig (0:0) vom 7. März datiert? „Ich weiß auch nicht, ob alles gleich wieder so gut funktionieren wird“, gibt Glasner zu. „Es kann sein, dass es das eine oder andere Spiel dauert, bis die Mannschaften wieder in Form kommen und ihr Niveau erreichen.“ Auch in dieser Frage müssen sich Trainer, Spieler, Verantwortliche und Fans überraschen lassen.

Auf den Fußball, den er spielen lassen will, soll die lange Pause aber keinen Einfluss haben, sagt Glasner. Zuletzt hatte der Österreicher seine Elf in einem 4-2-3-1 ins Rennen geschickt. Bleibt er dabei? Anhand der Trainingseindrücke ist die Frage nicht zu beantworten, schließlich sind Zuschauer bei den Einheiten nicht zugelassen – und in die Karten schauen lässt sich der VfL-Coach nicht. Das Gleiche gilt fürs Personal, wobei sich vieles erschließt. Aus dem Profikader stehen Glasner nur 15 fitte Feldspieler zur Verfügung. Mit Kapitän Josuha Guilavogui, Yannick Gerhardt und Ignacio Camacho fehlen gleich drei defensive Mittelfeldspieler. Und dann muss der Trainer bei der Auswahl auch noch folgende Frage beantworten: „Wer kann mit der Situation am besten umgehen?“

Denn die ist einmal in der Bundesliga-Historie. Von der Normalität ist dieser Spieltag meilenweit entfernt. Andere Abläufe, andere Regeln – und vor allem: keine Zuschauer. Es wird so leise im Stadion sein, dass jeder Zuruf auf dem Spielfeld und von außen zu hören sein wird. Bei einem Tor werden keine tausend Menschen aufspringen. Nicht mal den Spielern ist es gestatten, ausgiebig – also mit viel Körperkontakt – zu jubeln. Da mag es den einen oder anderen wundern, wenn Glasner sagt: „Ich freue mich einfach, dass wir unseren Job wieder ausüben können.“ Die vergangenen Wochen hätten ihm gezeigt, dass das keineswegs selbstverständlich ist. „Aber sie haben mir auch gezeigt“, so der Österreicher weiter, „welch außergewöhnlich schönen Beruf ich habe.“

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick