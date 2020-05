VfL Wolfsburg: Millionen-Flop Ntep nimmt neuen Anlauf

Sein Name steht in Wolfsburg fast sinnbildlich für vieles, was in der jüngeren Transferhistorie des Fußball-Bundesligisten schief gelaufen ist: Paul-Georges Ntep. Der Franzose kostete den VfL viel Geld und war sportlich keine Hilfe. Nun hat der 27-Jährige mit dem Zweitligisten EA Guingamp einen neuen Verein gefunden.

Wie viel Geld der damalige Sportdirektor Olaf Rebbe in Ntep investierte, kam erst später heraus. Es sind Summen, die unter Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer nicht mehr gezahlt werden oder nur noch in absoluten Ausnahmefällen. Das neue Credo bekommt derzeit auch Robin Knoche zu spüren, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Der Verteidiger hat seit Wochen ein neues Angebot des VfL vorliegen, allerdings zu schlechteren Konditionen. Knoche zögert mit der Unterschrift, womöglich trennen sich die Wege. Für Ntep hatte Rebbe im Winter 2017 zehn Millionen Euro an Stade Rennes überwiesen. Als Nachweis der vermeintlichen Klasse des Flügelspielers reichten dem Sportdirektor zwei Tore und fünf Vorlagen bei 15 Einsätzen in der zurückliegenden Hinrunde. Zudem stattete er Ntep mit einem fürstlichen Gehalt von rund vier Millionen Euro pro Jahr aus. Doch dieser kam am Ende nur auf 19 Einsätze, hatte allerdings auch lange mit Verletzungen zu kämpfen. Nach zwei gescheiterten Leihen nach Saint-Étienne und Kayserispor wurde der Vertrag im Februar aufgelöst. Nun probiert sich Ntep in Frankreichs 2. Liga. „Du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn dich der Blick zurück nicht mehr interessiert“, schrieb der 27-Jährige auf Instagram. Und Guingamp verkündete freudig: „PG ist ein kraftvoller und durchsetzungsstarker Spieler, der sich mit seinen Offensivqualitäten gut durchsetzen kann.“ Das hatte man auch in Wolfsburg einst gedacht…