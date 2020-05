Victors Vorfreude: „Und die ganze Welt sieht uns zu“

Sehr, sehr glücklich sei er darüber, sagt Joao Victor, dass am Wochenende endlich wieder Fußball gespielt wird. Der 26 Jahre alte Angreifer des VfL Wolfsburg war wie all seine Berufsgenossen in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Zwangspause nur im Energiesparmodus unterwegs. Am Samstag wird der Bundesliga aber der Saft wieder voll aufgedreht, der VfL muss von 15.30 Uhr an in Augsburg ran. Victor: „Schön, dass es wieder losgeht.“ Einerseits gehen die Profis nun wieder ihrem Job nach. Und andererseits „können wir die Fans glücklich machen“, sagt Victor. Und zwar nicht nur die in Deutschland, sondern alle rund um den Globus.

Die Bundesliga ist der erste Fußball-Wettbewerb aus dem obersten Regal, der seinen Betrieb nach der Corona-Pause wieder aufnimmt. Muss sich das deutsche Oberhaus im Normalfall die globale Aufmerksamkeit mit den Hochglanz-Ligen aus England, Frankreich, Spanien und Italien teilen, steht sie jetzt ganz alleine im Rampenlicht. „Die ganze Welt wird uns zusehen“, sagt Victor. Am Wochenende stehen nicht Manchester Citys Kevin De Bruyne, Paris Saint-Germains Kylian Mbappé, Real Madrids Toni Kroos oder Juventus Turins Cristiano Ronaldo im Schaufenster. Sondern Augsburgs Rani Khedira, Kölns Jonas Hector oder Wolfsburgs Victor. Besonders erhöhten Druck verspürt der Brasilianer durch die steigende Aufmerksamkeit nicht. „Es ist doch cool, dass uns alle zusehen bei dem, was wir am liebsten tun. Ich spüre keinen Druck. Ich freue mich auf diese sehr schöne Situation“, sagt er. Für Victors Wolfsburger geht es am Samstag nach Augsburg. Wo steht der VfL nach zweimonatiger Pause? „Das ist ganz schwer zu sagen. Wir haben im Rahmen der Vorgaben so viel und so gut wie möglich trainiert und werden unser Bestes geben“, verspricht der 26-Jährige. Ob er im Team von Oliver Glasner eine Hauptrolle besetzen wird, zeigt sich noch. War er beim österreichischen VfL-Trainer zu Saisonbeginn noch gesetzt, reduzierten sich Victors Einsatzzeiten in der Rückrunde zusehends. Der Brasilianer zeigte zwar immer großen Einsatz, strahlte aber zu wenig Torgefahr aus. Erst ein Bundesliga-Tor steht in seiner Statistik. Dafür drei Aluminiumtreffer. Nur Bayerns Serge Gnabry hatte mehr Pech. Das zeige, sagt Victor, dass ihm nicht viel fehle. „Wenn ich weiter hart arbeite, dann kommt das Glück, und dann fallen die Tore“, sagt er optimistisch. Nach einer schwierigen Umstellungsphase von der österreichischen in die deutsche Bundesliga fühle er sich mittlerweile angekommen. „Ich habe viel gelernt und weiß nun, was ich auf dem Platz zu tun habe.“ Das lässt für den Saisonendspurt hoffen. Schießt Victor in diesem ein Tor, wäre seine Freude freilich groß. Nur: Die Spieler sollen nicht wie üblich gemeinsam jubeln, sondern müssen kreativ werden. „Wir sprechen beim Essen über Jubel-Möglichkeiten“, sagt der Brasilianer. „Vielleicht klatschen wir nach einem Tor nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen ab.“