FC Augsburg: Finnbogason droht Ausfall gegen VfL Wolfsburg

Der Bundesliga-Neustart rückt immer näher. Nach zweimonatiger Zwangspause durchs Corona-Virus nimmt das deutsche Oberhaus am Samstag wieder seinen Betrieb auf. Für den VfL Wolfsburg geht’s von 15.30 Uhr an beim FC Augsburg los. Und beide Klubs haben eine Parallele: Es fehlt ein wichtiger Stürmer.

VfL-Trainer Oliver Glasner muss auf Wout Weghorst verzichten, weil der sich im letzten Spiel vor der Unterbrechung beim 0:0 gegen RB Leipzig die fünfte gelbe Karte abgeholt hatte. Daher muss er nun pausieren. Der Niederländer erzielte in 24 Liga-Spielen elf Tore und ist damit mit großem Abstand der gefährlichste Wolfsburger. Ihm folgt Renato Steffen mit vier Treffern. In Augsburg wird Weghorst aller Voraussicht nach von Daniel Ginczek (29, zwei Tore in neun Spielen) ersetzt.

Augsburgs neuer Trainer Heiko Herrlich, der zwar bereits seit zwei Monaten im Amt ist, aber wegen der Zwangspause noch auf sein Debüt wartet, muss sich im Angriff ebenfalls etwas einfallen lassen. Denn wie der „Kicker“ berichtet, hat sich Alfred Finnbogason (31) eine Knieverletzung zugezogen, sein Ausfall droht. Bestätigt ist diese Information noch nicht, denn der FCA hüllt sich vor dem Bundesliga-Neustart in Schweigen. Offizielle Angaben zum Personal macht der Klub nicht.

Der Ausfall des Isländers würde das Team hart treffen, denn er ist mit 35 Treffern der beste Torjäger der Augsburger Bundesliga-Geschichte. Auch für Finnbogason selbst wäre eine neuerliche Verletzung bitter. Zu Saisonbeginn fiel er wegen einer Sehnenoperation aus, im Herbst legte ihn dann eine Schulterverletzung lahm. Daher kam Finnbogason in diesem Spieljahr erst auf 16 Einsätze, in denen er drei Tore schoss. Auf sein nächstes Spiel wird er wohl noch länger warten müssen.