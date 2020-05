Ulysses Llanez ist das Küken im Training des VfL Wolfsburg. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner übt seit Beginn der Corona-Zwangspause mit der Bundesliga-Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, in der er der Jüngste ist, und kann im Endspurt eine Überraschungsrolle bei den Grün-Weißen übernehmen.

Zwar sind die Wolfsburger auf den offensiven Flügeln, wo sich Llanez am wohlsten fühlt, quantitativ gut besetzt. Mit Renato Steffen und Felix Klaus (beide rechts) sowie Josip Brekalo und Joao Victor (beide links) gibt es je zwei Anwärter für je eine Position im 4-2-3-1-System, das Trainer Glasner zuletzt anwendete. Nur: Wirklich konstante Torgefahr geht von keinem Spieler dieses Quartetts aus. Vier Bundesliga-Tore von Steffen sind ordentlich, drei von Brekalo ebenfalls. Aber Victor (ein Tor) und Klaus (null) machen zu wenig Druck aus der zweiten Reihe. Und da kommt Llanez ins Spiel.

Der 19-Jährige hat in der A-Junioren-Saison gezeigt, dass er weiß, wo die gefährlichen Räume auf dem Spielfeld sind. Elf Tore und sechs Vorlagen in 16 Spielen sind eine starke Bilanz. So stark, dass schon der US-Nationaltrainer aufmerksam geworden ist und Llanez zu Jahresbeginn in die A-Mannschaft berief. Ein guter Griff. Denn der Wolfsburger erzielte in seinem ersten Länderspiel gegen Costa Rica gleich sein erstes Tor. Nervenstark: Den 1:0-Siegtreffer besorgte er vom Elfmeterpunkt. Fortan sammelte er in der VfL-U19, zu der er im Sommer 2019 von LA Galaxy II gekommen war, weiterhin Pluspunkte.

Auch von den Verantwortlichen des Wolfsburger Profiteams wird Llanez geschätzt. Zum Beweis: Er wurde im Winter in den Europa-League-Kader berufen. Gespielt hat er in Glasners Team noch nicht. Aber das kann sich nach der Corona-Zwangspause ändern. Marcel Schäfer, Sportdirektor, lobte im „Kicker“ zuletzt: „Ulysses ist sehr klar in seinen Aktionen, stark im Eins-gegen-eins und im Abschluss.“ Vielleicht stellt das der US-Amerikaner alsbald in der Bundesliga unter Beweis.