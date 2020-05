Bruno Labbadia: Der Mann für schwere Fälle

Ziemlich genau ein Jahr liegt zwischen Bruno Labbadias letztem und nächstem Bundesliga-Spiel. Der 54 Jahre alte Ex-Profi tritt mit seinem neuen Team Hertha BSC am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Exakt 363 Tage zuvor hatte er sich beim VfL Wolfsburg mit einem Fußball-Feuerwerk verabschiedet. Am 18. Mai, dem 34. Spieltag der Vorsaison, zerlegte seine furiose Mannschaft den FC Augsburg in alle Einzelteile und schoss die Süddeutschen, die zufällig am Samstag der nächste VfL-Gegner sein werden, aus der VW-Arena.

Die Spieler bejubelten mit dem 8:1 den höchsten Bundesliga-Sieg der Wolfsburger Geschichte, darüber hinaus den Einzug in die Europa League – und ihren Trainer. Daniel Ginczek, Wout Weghorst, Pavao Pervan und Co. ließen Labbadia hochleben. Sie hatten ihm viel zu verdanken, doch das Ende war schon längst besiegelt. Während in Wolfsburg schnell klar wurde, dass Oliver Glasner den Posten als Coach übernimmt, blieb Labbadias Zukunft lange offen. Jetzt ist sie geklärt. Und am Samstag kehrt er mit der Hertha in Hoffenheim zurück auf die Bühne Bundesliga.

Labbadias Aufgabe beim Hauptstadtklub ist gewaltig. Er ist nach Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri der bereits vierte Trainer in dieser Spielzeit. „Das ist für die Spieler natürlich schwierig, denn jeder Coach hat seine eigene Vorstellung“, sagte der Ex-Profi bei seiner Vorstellung, der sich aber mit solchen Problemfällen genau auskennt. Der Mann für schwere Fälle. In seiner zweiten Amtszeit als HSV-Trainer bewahrte er den total zerstrittenen Klub über die Relegation gegen Karlsruhe vor dem Abstieg. Und auch in Wolfsburg war die Situation ähnlich. Martin Schmidt hatte im Februar 2018 hingeschmissen, desillusioniert wegen des miserabel zusammengestellten Kaders und der fehlenden fußballerischen Expertise im Management.

Labbadia übernahm und erkannte schnell die morschen Stellen im Gesamtkonstrukt. Der Trainer setzte umgehend Scheuklappen auf, mied öffentliche Termine und kümmerte sich intensiv um seine Mannschaft mit langen Einheiten und intensiven Videositzungen. Das Ergebnis: Rettung über die Relegation gegen Kiel. Bei der Hertha geht Labbadia nun ähnlich vor. Seine Herangehensweise: Er will der durch die vielen Trainerwechsel verunsicherten Mannschaft einen einfachen Plan an die Hand geben, an dem sie sich orientieren kann. „Er hat eine klare Vorstellung vom Fußball“, sagte Niklas Stark zuletzt. Was der Nationalspieler nicht sagte, was aber dennoch zu hören war: Das war in Berlin davor nicht der Fall.

Die „Bild“ enthüllte schon den taktischen Plan Labbadias. Es soll offensiv gespielt werden, aktiv statt passiv, agieren statt reagieren. Die taktische Grundordnung ist ein 4-3-3 – das Lieblingssystem des Trainers, das er auch in Wolfsburg erfolgreich praktizierte. Dass sich Labbadia aufgrund der Corona-Pandemie wie alle anderen Teams auch an die besonderen Vorsichtsmaßnahmen halten musste, „war halt so“, sagte er selbst. „Wir müssen das Beste daraus machen.“ Die Arbeit an seinem taktischen Plan fand in den vergangenen Wochen vornehmlich in der Theorie statt, nicht in der Praxis. Wie weit Labbadias Berliner nach einem Monat unter seiner Führung sind, zeigt sich am Samstag in Hoffenheim.

Mit dem ihm innewohnenden Pragmatismus nahm der 54-Jährige auf, wie sich sein Klub in der vergangenen Woche in die bundesweiten Schlagzeilen brachte. Salomon Kalous Videostreifzug durchs Innere der Hertha-Kabine, der allerlei Verletzungen der Hygieneregeln offenlegte, führte zu dessen Suspendierung. Und kurz darauf sah der Klub erneut öffentlich schlecht aus, als die „Bild“ weit vor der Hertha vermeldete, dass Jens Lehmann Nachfolger von Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat wird. Viel Trubel außerhalb des Sportlichen. Doch: Labbadia kennt diese Situationen.

In Hamburg gab es in einer sportlich prekären Situation Schwierigkeiten mit dem Sportchef und dem Investor, in Wolfsburg war es Sportdirektor Olaf Rebbe, der wenige Wochen nach der Verpflichtung Labbadias seinen Hut nehmen musste. Nebenkriegsschauplätze, die den Ex-Profi aber nicht von seinem Ziel abbringen. Er kann wie kaum ein anderer deutscher Trainer einen Fokus setzen und Störgeräusche für einen gewissen Zeitraum ausblenden. „Wir haben viel zu tun“, ist einer seiner meistgenutzten Sätze.

Seine nächste Herkules-Aufgabe hat schon begonnen. Und nach fast genau einem Jahr betritt Labbadia am Samstag wieder die Bühne Bundesliga. Wird es wieder eine solche „Erfolgsstory“, wie er seine Aufgabe beim VfL im Nachhinein bezeichnete?