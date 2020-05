Gerhardts Aus und die Folgen für den VfL Wolfsburg

Die Freude über die Rückkehr auf den Fußballplatz nach zwei Monaten Zwangspause durchs Corona-Virus war Yannick Gerhardt anzuhören, als er am Freitag in einer Telefonkonferenz genau darüber sprach. Doch nur einen Tag später hat sich seine Vorfreude auf den am Wochenende anstehenden Saison-Neustart des VfL Wolfsburg beim FC Augsburg (15.30 Uhr) in große Sorge gewandelt. Denn der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich bei einem Kopfballduell im internen Testspiel am Samstag schwer im Gesicht verletzt. Am Montag gab es die Nachricht, dass er immerhin nicht operiert werden muss. Klar ist dennoch: Gerhardt wird Oliver Glasner wochenlang fehlen. Und der Trainer muss sein Team nun umbauen. Wie sieht die Mannschaft nach zwei Monaten Pflichtspielpause aus, wenn der 45 Jahre alte Österreicher wie zuletzt auf ein 4-2-3-1-System setzt?

Tor: Koen Casteels ist als Nummer 1 gesetzt. Er hatte vor der Pause leichte körperliche Probleme, diese sind aber verflogen. Die Torhüter konnten im Kleingruppentraining etwas positionsspezifischer trainieren als viele ihrer Feldspieler-Kollegen. Pavao Pervan bleibt als Nachrücker dahinter, Niklas Klinger (24, Vertrag läuft Ende Juni aus, wird wohl nicht verlängert) und Lino Kasten (19) bilden die Nachhut. Abwehr: Auf der rechten Seite der Viererkette wird Kevin Mbabu beginnen. Der Sommerneuzugang hatte sich ein Dauerduell um den Stammplatz mit seinem Rivalen William geliefert, doch der Brasilianer fällt seit Februar mit einem Kreuzbandriss aus. Mbabu, der im Sommer für 10 Millionen Euro Ablöse aus Bern gekommen war, hat nun freie Bahn. Das Pärchen im Zentrum bilden voraussichtlich Robin Knoche (27, Vertrag läuft Ende Juni aus, Zukunft offen) und John Anthony Brooks. Die linke Seite ist für Jérôme Roussillon reserviert. Sein Konkurrent Paulo Otavio hatte zuletzt aussetzen müssen, da er in der Vorwoche im Training einen harten Schlag abbekommen hatte. Defensives Mittelfeld: Das ist die Problemposition, da nach Gerhardts Verletzung nur noch zwei Spieler für sie infrage kommen: Maximilian Arnold und Xaver Schlager. Josuha Guilavogui wird nach seinem langen Ausfall (Knieprobleme) nicht rechtzeitig fit für die Augsburg-Partie. Der Kapitän peilt das Heimspiel gegen Dortmund eine Woche später an. Gerhardt hätte ihn eigentlich ersetzt. Doch der fällt nun aus – genau wie Ignacio Camacho, der wegen seiner Knöchelprobleme bereits seit September 2018 pausiert. Elvis Rexhbecaj hatten die VfL-Verantwortlichen im Winter zum 1. FC Köln verliehen. So wird in Augsburg das VfL-Duo auf der Sechs wohl aus Arnold und Schlager bestehen. Beide können die Rolle spielen. Aber vor allem der 22 Jahre alte Österreicher ist in einer offensiveren Position besser aufgehoben. Nun muss er Gerhardt ersetzen. Offensives Mittelfeld: Durch Schlagers Versetzung wird der zentrale Platz frei, auf den Admir Mehmedi einen Anspruch erhebt. Flankiert wird der Schweizer wohl auf der linken Seite von Josip Brekalo, Joao Victor lauert auch noch dahinter. Für die rechte Bahn kommen ebenso zwei Spieler infrage: Renato Steffen und Felix Klaus. Der Ex-Hannoveraner hat am Samstag im internen Testspiel das einzige Tor erzielt. Eine spannende Personalie für die Flügelposition ist zudem Ulysses Llanez. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner trainiert seit Beginn der Corona-Pause bei den Profis mit. Zuvor hatte er in der U19 für Furore gesorgt (elf Tore, sechs Vorlagen in 16 Spielen). Llanez könnte Glasners Überraschung im Liga-Endspurt werden. Angriff: Hier wurde dem Trainer die Wahl abgenommen. Da Wout Weghorst in Augsburg gelbgesperrt fehlt, kommt aller Voraussicht nach Daniel Ginczek zum Einsatz. Der 29 Jahre alte Stürmer hat ein von Verletzungen geprägtes Seuchenjahr 2019 hinter sich, aber startete mit zwei Toren beim 4:2 in Paderborn gut in die Rückrunde. Nun bekommt Ginczek in Augsburg seine nächste Startelf-Chance.