DFB: Die Frauen-Bundesliga soll am 29. Mai starten

Die Frauen-Bundesliga hat einen großen Schritt in Richtung ihrer Rückkehr gemacht. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschied am Montagnachmittag, dass die Fußballerinnen in Deutschlands Beletage vom 29. Mai an die wegen der Corona-Krise unterbrochene Spielzeit wiederaufnehmen sollen – vorbehaltlich einer finalen politischen Zustimmung. Beim VfL Wolfsburg wird diese Entscheidung positiv aufgenommen. „Es ist eine wirklich gute Nachricht, dass der DFB den Rahmen für eine Fortsetzung des Spielbetriebs Ende Mai geschaffen hat“, sagt Ralf Kellermann.

Der Sportliche Leiter der VfL-Frauen ist überzeugt von dem Hygienekonzept, das die Deutsche Fußball-Liga (DFL), die für die ersten drei Männer-Bundesligen zuständig ist, gemeinsam mit dem DFB, der unter anderem die Frauen-Bundesligen verantwortet, erarbeitet hat. „Wir alle freuen uns darauf, die Saison auf sportlichem Wege zu Ende bringen zu können“, sagt Kellermann. „Und ich hoffe sehr, dass die Politik nun zeitnah ihr grünes Licht für diesen Weg signalisieren wird.“ Der 29. Mai ist nun im Kalender des Frauen-Fußballs dick unterstrichen. Auch für den DFB-Pokal gibt es ein erstes definiertes Ziel. Der Wettbewerb könnte, auch hier die behördliche Zustimmung vorausgesetzt, am Mittwoch, 3. Juni, fortgesetzt werden. Bei den Männern und bei den Frauen. Die Seriensiegerinnen aus Wolfsburg müssen im Viertelfinale bei FSV Gütersloh 2009 ran. Die Partie beim Zweitligisten dürfte für das mit Topspielerinnen gespickte Team von Trainer Stephan Lerch kein allzu großes Problem werden. Dann sind es nur noch zwei Siege bis zum nächsten Pokalgewinn – dem dann sechsten in Serie. Ein Rekord. Und auch in der Bundesliga sind die Wolfsburgerinnen auf Titelkurs. 15 von 16 Partien haben sie gewonnen, nur einmal unentschieden gespielt. Sechs Spieltage vor dem Saisonende liegen sie acht Punkte vor dem ärgsten Verfolger FC Bayern München. Voraussetzung für die Fortsetzung des Spielbetriebs in der Frauen-Bundesliga sind – wie bei den Männern auch – strenge Hygieneauflagen, engmaschige Testreihen sowie „kontinuierliches Monitoring“, wie es in der Mitteilung des DFB heißt. Jetzt muss nur noch die Politik ihr finales Go geben. Kellermann hofft darauf. Und nicht nur er.