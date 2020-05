Wout Weghorst: Für mich geht es gegen Dortmund los

Wenn die Fußball-Profis des VfL Wolfsburg am Samstag von 15.30 Uhr an beim FC Augsburg erstmals nach der zweimonatigen Corona-Zwangspause wieder Bundesliga-Luft ein- und ausatmen, wird Wout Weghorst fehlen. Der 27 Jahre alte Angreifer hatte sich im letzten Spiel vor der Unterbrechung beim 0:0 gegen RB Leipzig seine fünfte Verwarnung abgeholt und muss eine Partie aussetzen. Zwei, drei dieser gelben Karten, meckert der Niederländer im „Kicker“, seien absolut unberechtigt gewesen. „Das stört mich dann schon. Aber“, so Weghorst, „der Ärger ist jetzt einigermaßen verflogen. Für mich geht es dann einfach gegen Dortmund los.“ Am übernächsten Wochenende empfängt der VfL die Borussia zum ersten Geisterspiel seiner Bundesliga-Geschichte. Dann auch wieder mit Weghorst.

Der Niederländer hat sich in seinen knapp zwei Jahren in Wolfsburg unverzichtbar gemacht. Seine Quote ist außergewöhnlich. In der vergangenen Saison waren es 18 Tore in 36 Spielen. Und in dieser Spielzeit steht er nach 34 Partien in Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal schon wieder bei 15 Treffern. „Das ist okay“, sagt Weghorst zurückhaltend. Er sei auf einem guten Weg, seine Ziele zu erreichen. Die 18 Tore des Vorjahres will der Niederländer in jedem Fall knacken.

Da er in seiner VfL-Zeit aber nicht nur als Torjäger überzeugt hat, sondern auch als unermüdlicher Arbeiter und Nervensäge für seine Gegenspieler, sind andere Klubs auf ihn aufmerksam geworden. Schon nach seiner Bundesliga-Premierensaison hatte es lose Anfragen für ihn gegeben, hieß es damals. Doch die Wolfsburger hielten Weghorst, sie verlängerten seinen Vertrag vorzeitig bis ins Jahr 2023 und passten das Gehalt dem sportlichen Stellenwert an.

Eine absolute Sicherheit, dass Weghorst daher auch in der neuen Saison im grün-weißen Trikot spielt, gibt es gleichwohl nicht. Denn bisher hat der Niederländer in seiner Karriere alle zwei Jahre den Schritt zum nächstgrößeren Klub gemacht. Und der stünde im Sommer wieder an. Weghorst hat in der Vergangenheit häufig betont, dass die britische Premier League sein fußballerischer Sehnsuchtsort sei. Wird es so kommen? Oder ist dieser Plan wegen Corona gescheitert? Weghorst: „Im Fußball kann man nicht viel planen. Jetzt sollten wir erst mal wieder spielen, dann sehen wir weiter. Natürlich habe ich Ambitionen.“ Aber er betont zugleich: „Ich fühle mich in Wolfsburg sehr wohl.“