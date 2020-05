Am Samstag haben die Profis des VfL Wolfsburg ihr Quarantäne-Quartier im Ritz-Carlton in der Autostadt bezogen. Dort bleiben sie, ehe sie zur Bundesliga-Partie am Samstag beim FC Augsburg abreisen. Der Fahrplan bis zum Wochenende steht.

Nach dem internen Testspiel am Samstag stand am Sonntag eine regenerative Einheit auf der Tagesordnung. Am Montag haben die Profis frei – es ist der Ablauf einer „normalen“ Trainingswoche. Doch wegen der Corona-Pandemie und des Hygienekonzepts der DFL dürfen sie das Hotel nicht verlassen. Damit ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt, haben sich Coach Oliver Glasner und sein Trainerteam etwas ausgedacht: Am trainingsfreien Montag wird es eine „Spiele-Olympiade“ (O-Ton Glasner) im ansonsten piekfeinen Hotel geben. Wettkampf ja – aber ohne Ball.

Am Dienstag startet der VfL dann mit zwei Trainingseinheiten in die Vorbereitung aufs Augsburgs-Spiel. Ab Mittwoch steht pro Tag eine Einheit auf dem Programm. Diese Zeit muss Glasner gut nutzen. Denn es gibt Fragezeichen. Für den schwer im Gesicht verletzten Yannick Gerhardt muss ein Ersatz gefunden werden. Rechtsverteidiger Paulo Otavio sollte nach seinem Schlag auf die Wade rechtzeitig fit werden, ansonsten stünde aber Renato Steffen parat. Doch auch im Angriff muss Glasner umstellen.

Denn – was aufgrund der Spielpause womöglich aus dem Blick geraten ist – Wout Weghorst wird in Augsburg fehlen. Der beste Stürmer des VfL (elf Treffer) hatte beim 0:0 gegen RB Leipzig am 7. März, dem bis heute letzten Bundesliga-Spiel, seine fünfte gelbe Karte gesehen. Er ist gesperrt.