Foto: Privat / oh

Wolfsburg. Der Wolfsburger Autor Lars M. Vollmering schuf mit dem Buch „Wir stellen fest, was wirklich zählt“ eine „erste Bestandsaufnahme“ – die Rezension.

In 14 Tagen Überblick über Corona-Krise im Fußball erstellt

Ein Fußball-Buch made in Wolfsburg in der Corona-Krise über der Deutschen liebsten Sport während der noch längst nicht beendeten Pandemie. Das ist „,Wir stellen fest, was wirklich zählt’ – Wie Corona unseren Fußball verändert“ aus dem Verlag Die Werkstatt. Autor Lars M. Vollmering kennen die Fans des Fußball-Bundesligisten VfL besser unter seinem Alias Lenny Nero und als einen der Macher des Wölferadio. Auf 124 Seiten verteilt sich seine „erste Bestandsaufnahme“, wie er im Vorwort schreibt.

Neues Buch des Wolfsburger Autors Lars M. Vollmering über die Corona-Krise im Fußball Foto: WN

Der für eine Berliner Agentur arbeitende Journalist hatte bereits Erfahrung im Schreiben von Büchern. Sein in Wolfsburg bekanntestes ist „111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben“. Diesmal lag die Herausforderung darin, innerhalb von zwei Wochen ein Thema zu bearbeiten, dass sich täglich aufs Neue verändert. Die zeitliche Vorgabe kam laut Vollmering vom Verlag, der Wolfsburger nahm den Auftrag an. Zur Rezension: Zwischen Vorwort und Epilog entstanden zwölf Kapitel. Los geht es mit der Lage Ende Februar, als Covid-19 in Deutschland und der Bundesliga noch nur als eine abstrakte Bedrohung aus China angesehen worden sei. Es endet mit dem befremdlichen Facebook-Live-Video des mittlerweile suspendierten Hertha-Profis Salomon Kalou, das in naiver Art und Weise den allzu sorglosen Umgang mit dem Virus in der Kabine des Berliner Bundesligisten dokumentiert und Wasser auf die Mühlen der Gegner einer Saisonfortsetzung ist. In der für ein Buch kurzen Recherche-Zeit sammelte Vollmering Zitate, Geschichten und Informationen aus vorwiegend Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Als Quellen dienten ihm Aussagen aus dem TV, Veröffentlichungen in Print- und Online-Medien sowie auch aus Pressemitteilungen. In Kapitel 6 zum Beispiel stellte er Statements von Verantwortlichen der 18 deutschen Erstligisten zum Thema Corona zusammen. Die Folgen für die Medien, die Chance im Lockdown für die Konsolen-Jünger des eFootballs, aber auch die aktuelle Hilfsbereitschaft der von anderen Fußballfans nicht immer geliebten Ultras thematisiert das Buch. Vollmering versucht, Ereignisse und Reaktionen in einen Kontext zu bringen und Schlüsse daraus abzuleiten. Was nicht immer gelingt, weil die Entwicklung längst nicht abgeschlossen ist und sich gewisse Informationen innerhalb von Tagen schon wieder überholt haben. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt das Buch auch gar nicht erst. Aber „Wir stellen fest, was wirklich zählt“, übrigens ein Zitat von Bundestrainer Joachim Löw während einer DFB-Pressekonferenz zu Beginn der Corona-Krise, liefert interessante Ansätze und einen guten ersten Überblick. Es liest sich leicht, allerdings auch schnell durch. Der Situation geschuldet, bleiben viele Fragen offen. Deswegen schreit es förmlich nach einer Fortsetzung, die dann mit eigenen Inhalten aus selbst geführten Interviews mit Experten angereichert sein könnte. Sonst bleibt es eine schlaglichtartige Zusammenfassung der Geschehnisse und Fakten seit der Ankunft der Corona-Pandemie im deutschen Profifußball. Aus Wolfsburger Sicht erfreulich: Vollmering macht sich seine gute Binnensicht auf den VfL zunutze, sodass die „Wölfe“ überdurchschnittlich oft in dem Werk auftauchen. „Wir stellen fest, was wirklich zählt“ – Wie Corona unseren Fußball verändert, erschienen am 7. Mai 2020, Autor Lars M. Vollmering, Verlag Die Werkstatt, 124 Seiten. Die Taschenbuchausgabe ist für den 19. Juni avisiert, als E-Book ist es bereits bei Amazon für 9,99 Euro erhältlich.