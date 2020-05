VfL Wolfsburg: Interner Test endet mit Gerhardt-Schock

Eine Woche vor dem Bundesliga-Neustart probte der VfL Wolfsburg schon einmal den Ernstfall. In der VW-Arena gab’s am Samstag um 15.30 Uhr, also zur besten Anstoßzeit, einen internen Test vor dem Spiel beim FC Augsburg eine Woche später. Die Partie endete mit einem 1:0-Sieg, das einzige Tor erzielte Felix Klaus. Doch es ereignete sich Unschönes: Yannick Gerhardt liegt seitdem im Krankenhaus. Der Mittelfeldspieler hat sich schwere Gesichtsverletzungen zugezogen.

Als „ganz dicken Wermutstropfen“ bezeichnete VfL-Trainer Oliver Glasner die Verletzung des 26-Jährigen, die bei einem unglücklichen Zusammenprall entstand. Mehrere Brüche im Gesicht soll sich Gerhardt zugezogen haben, eine genauere Diagnose soll es erst am Montag geben. Dann wird auch entschieden, ob der Spieler operiert werden muss – und Glasner wird erfahren, ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal auf den Pechvogel setzen kann.

Für Gerhardt ist die Verletzung extrem bitter. Denn er hätte seinen Platz in der VfL-Startelf beim Liga-Neustart in Augsburg ziemlich sicher gehabt. Kapitän Josuha Guilavogui, der auch beim Test am Samstag nicht dabei war, wird wegen Knieproblemen weiter aussetzen. Deshalb hatte schon vor der Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie Gerhardt zusammen mit Maximilian Arnold die Doppelsechs gebildet – und zwar durchaus erfolgreich. Nun muss sich Glasner für Augsburg etwas anderes überlegen, so zahlreich sind die Alternativen nicht. Xaver Schlager dürfte die erste Option sein.

Das Zustandekommen von Gerhardts Verletzung war unglücklich, und der VfL-Coach wollte auch keinen Zusammenhang konstruieren. Doch die Spieler sind seit zwei Monaten ohne Spielpraxis, bis vor kurzem durften sie sich im Training nicht zu nahe kommen. „Das merkt man dann schon beim Timing, bei der Ballkontrolle und in den Zweikämpfen“, erklärte Glasner. Dann kommt der eine oder andere Spieler eben auch mal zu spät – und so steigt die Verletzungsgefahr. Darauf haben Mediziner auch hingewiesen, als es in der öffentlichen Diskussion um den Wiederbeginn der Bundesliga ging.

Trotz Gerhardts Ausfall konnte Glasner auch Positives aus dem Testspiel über 90 Minuten ziehen. Er sei sehr zufrieden, sagte der Österreicher, der beide Mannschaften kräftig durchmischte. Von A- und B-Elf wollte er nichts wissen. „Die Spieler haben viele Dinge gut umgesetzt. Das war positiv und wichtig“, so der VfL-Coach. Zum einen für ihn, um die Erkenntnis zu gewinnen, wer mit der besonderen Situation gut umgehen kann und bereit ist für Augsburg. Zum anderen für die Spieler und deren Gefühl für Raum, Abstände und Abläufe.

Deshalb sollte so viel wie möglich so ablaufen wie am Samstag, wenn es wieder ernst wird. Anpfiff war daher um 15.30 Uhr, es gab eine Taktikbesprechung wie vor jeder Bundesliga-Partie, gespielt wurde im Heim- und Auswärtstrikot. Eben eine echte Generalprobe. „Das war wichtig“, sagt Glasner, „allein für das Gefühl, mal wieder ein Trikot anzuziehen.“ Außer Guilavogui fehlten dabei – neben den Langzeitausfällen – auch Paulo Otavio (Schlag auf den Unterschenkel) und Ismail Azzaoui, der angeschlagen ist. Otavio soll am Dienstag aber wieder mittrainieren. Dann beginnt die normale Spieltagsvorbereitung.

Schon der interne Test war der Versuch, ein Stück Normalität zurückzuerobern, auch wenn das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Schließlich befinden sich die Spieler aktuell in der vom Hygienekonzept der DFL vorgegebenen Quarantäne, wohnen seit Samstag im Ritz-Carlton. Dort hat jeder ein Einzelzimmer, die Mahlzeiten werden zwar zeitlich gemeinsam eingenommen, allerdings hat jeder Profi einen Tisch für sich. Mit Fahrrädern geht’s dann jeden Tag auf den Trainingsplatz.

