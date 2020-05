Yannick Gerhardt: Ich habe keine Angst vor dem Virus

Für die Profis des VfL Wolfsburg steht ein Umzug an. Sie müssen sich heute gemäß der Vorgaben der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und der Politik in eine einwöchige Quarantäne begeben, um coronafrei den Bundesliga-Neustart in einer Woche beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) angehen zu können. „Das wird ein bisschen wie ein Trainingslager“, sagt VfL-Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt, der mit seinen Teamkollegen im Ritz-Carlton wohnen wird. Mit besonderen Vorgaben.

Die Spieler sind in Einzelzimmern untergebracht, sie dürfen das Hotel nur zum Training verlassen, zu den Einheiten im Allerpark geht es mit dem Rad. Gegessen wird in großen Konferenzräumen gemeinsam, aber mit ausreichend Abstand. Normalerweise gibt es ein Buffet, doch nun müssen die Spieler ihre kulinarischen Wünsche vorab mitteilen, dann werden diese individuell zubereitet. „Wir sind mit dem VfL“, lobt Gerhardt die Organisationsarbeit seines Klub, „in guter Position.“

Abseits der Trainingseinheiten, Videoanalysen und regelmäßigen Corona-Tests droht den Spielern in der Quarantäne vor allem aber eines: Langeweile. Gerhardt sorgt daher vor: „Ich packe die Playstation und ein paar Bücher ein.“ In seinem Lektüre-Koffer werden sich auch Studienunterlagen befinden, schließlich will der 26-Jährige im nächsten Semester seine Bachelor-Arbeit schreiben. Thema: Risiko-Management.

Das war zuletzt auch im Fußball ein großes. Was darf der Sport während der Pandemie? Was nicht? Seit dieser Woche ist klar, dass die Bundesliga als erste Top-Liga weltweit ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt. Gerhardt ist „einfach froh, dass wir unseren Job wieder ausüben können“. Aber auch an ihm ist die Kritik aus Öffentlichkeit und Teilen der Politik nicht vorbeigegangen. „Es gibt viele Meinungen zu diesem sehr schwierigen Thema, man muss differenzieren“, sagt er. „Wir Spieler haben natürlich eine gute medizinische Versorgung, die DFL und hier auch der VfL tun alles für uns.“

Für einen Aufschrei sorgte das Handy-Video des Berliners Salomon Kalou, der gedankenlos per Internetvideo offenlegte, dass bei der Hertha nur die wenigsten Abstandsvorgaben eingehalten werden. Wie ist es beim VfL? „Wir halten alles ein“, sagt Gerhardt. „Der Vorfall hat die Sinne noch einmal geschärft.“ Die Fußballer wissen: Sie tragen eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem Virus und stehen unter genauer Beobachtung.

Regelmäßig werden die Profis mit einer unangenehmen Prozedur aufs Corona-Virus getestet – mal ist es angenehmer, mal weniger. Gerhardt: „Wir haben unterschiedliche Mitarbeiter mit unterschiedlichem Fingerspitzengefühl.“ Heißt: Manchmal haben die Spieler Glück, wenn das Teststäbchen weniger tief in die Nase gesteckt wird. Am Freitag wurde die mittlerweile vierte Testreihe beim VfL durchgeführt. Die Ergebnisse gibt’s am Samstag, alle drei vorherigen Tests waren negativ ausgefallen. Der Wolfsburger Weg scheint zu funktionieren. Gerhardt sagt klar: „Ich habe keine Angst vor dem Virus.“ Deutschland generell und der VfL im Speziellen sind in dem Fall „sehr gut aufgestellt“.

Das war der 26-Jährige vor der Corona-Zwangspause auch. Josuha Guilavoguis Knieverletzung spülte ihn in die Startelf, in der er sich unter Trainer Oliver Glasner zuvor nur höchst selten wiedergefunden hatte. Doch Gerhardt nutzte seine Chance. Er kam in sechs Spielen zum Einsatz, von denen der VfL fünf gewann und in denen er drei Tore erzielte. „Für mich persönlich“, sagt er daher nachvollziehbar, „kam die Pause zu einem ungünstigen Zeitpunkt.“ Da Guilavogui aber noch immer an seinen Knieproblemen laboriert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Gerhardt zum Liga-Neustart in Augsburg wieder von Beginn an auf dem Rasen stehen wird. Wie schon vor der Zwangspause.