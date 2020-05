Gerücht aus der Türkei: Tolga Cigerci zum VfL Wolfsburg

Laut der türkischen Nachrichten-Agentur „dha“ soll der VfL Wolfsburg eine Einigung mit Tolga Cigerci erzielt haben. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul Ende Juni ausläuft, soll demnach ablösefrei in die VW-Stadt wechseln. Die Agentur berichtet zudem, es gebe beim VfL das Gedankenspiel Max Kruse, ebenfalls bei Fenerbahce, zurückzuholen.

Nach Informationen unserer Zeitung stimmen beide Gerüchte nicht. Cigerci kommt zwar aus der Wolfsburger Talentschmiede und spielte mit Leih-Unterbrechungen zu Mönchengladbach und Hertha BSC zwischen 2007 und 2014 beim VfL, mehr Verbindungen gibt es allerdings nicht. Und Kruse hat in seinem einen Jahr in Wolfsburg zwar sportlich solide abgeliefert, aber neben dem Platz so einen Scherbenhaufen hinterlassen, dass eine Rückkehr undenkbar scheint.