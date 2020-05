Heiko Herrlichs Wartezeit endet gegen den VfL Wolfsburg

Foto: Klaus Rainer Krieger via www.imago-images.de / imago images/Krieger

Seit fast auf den Tag genau zwei Monaten ist Heiko Herrlich Trainer des FC Augsburg. Der Ex-Profi folgte auf Martin Schmidt, unter dem den Süddeutschen wochenlang kaum noch Erfolge gelangen waren. Daher trennte sich der FCA vom vormaligen Coach des VfL Wolfsburg und setzte Herrlich ans Steuer, das er nun seit zwei Monaten in den Händen hält. Nur: Auf sein Pflichtspiel muss der 48-Jährige noch warten. Die Corona-Pandemie hat die Bundesliga lahmgelegt, ehe er sein Debüt feiern konnte. In genau einer Woche wird es dazu nun kommen. Der FCA empfängt zum Liga-Neustart den VfL (Samstag, 15.30 Uhr). Und Herrlich darf endlich so richtig loslegen.

Die Corona-Auszeit hat dafür gesorgt, dass ein kurzfristiger Effekt, der nach Trainerwechseln oftmals zu beobachten ist, ausgeblieben ist. Andererseits hatte Herrlich ungewöhnlich viel Zeit, seine neue Mannschaft kennenzulernen, unter anderem den aus Wolfsburg bis Saisonende ausgeliehenen Verteidiger Felix Uduokhai (21). „Es ist eine eigenartige Situation, denn eigentlich möchte man als Trainer, der neu zu einer Mannschaft kommt, viele Dinge anschieben, Feuer und Leidenschaft im Training und natürlich in den Spielen im Stadion entfachen“, sagte er kurz nach seinem Amtsantritt. Doch wegen der vielen Einschränkungen seitens der Bundespolitik und der Behörden ist erst seit dieser Woche das Mannschaftstraining wieder erlaubt. Die lange Pause, dazu der Wechsel auf der Trainerbank: Macht diese Kombination den FCA zur ganz großen Unbekannten in der Liga? Marcel Schäfer sagt: „Es gibt derzeit viele Unbekannte, keiner weiß genau, wo er gerade steht. Wir haben erst vor einigen Tagen wieder mit wettkampfnahem Training angefangen und werden bis zum Liga-Neustart keine Testspiele haben. Den anderen Teams geht es genau so.“ Die Einschätzung des VfL-Sportdirektors über den nächsten Gegner: „Wir werden keinen komplett veränderten FC Augsburg sehen, aber der neue Trainer Heiko Herrlich wird versuchen, dem Team seine Idee zu vermitteln.“ Herrlich war im Dezember 2018 nach eineinhalb Jahren als Trainer Bayer Leverkusens entlassen worden. Danach hospitierte er unter anderem bei Atlético und Real Madrid, um neue Einblicke zu erhalten. Jetzt ist er zurück in der Bundesliga. Sein Debüt beim FCA feiert er in einer Woche gegen den VfL – nach zwei Monaten Wartezeit.