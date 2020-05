Schäfers Lob: Spieler waren akribisch und detailversessen

Wer im Fußball-Geschäft arbeitet, der ist es nicht gewohnt, zwei Monate lang freie Wochenenden. Spieler und Funktionäre konnten zuletzt wegen der Corona-Pandemie und der dadurch ausgesetzten Bundesliga-Saison so viele freie Sams- und Sonntage genießen wie seit Kindheitstagen nicht mehr. Doch mit dieser Freiheit ist es bald vorbei. Das deutsche Fußball-Oberhaus nimmt am Samstag, 16. Mai, den Betrieb wieder auf. Der VfL Wolfsburg muss in acht Tagen um 15.30 Uhr beim FC Augsburg antreten.

Marcel Schäfer freut sich sehr über den Re-Start. „Es ist ein Schritt zurück in die Normalität“, sagt der 35 Jahre alte VfL-Sportdirektor, der zugleich an viele weitere Bereiche des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft denkt, in denen Lockerungen seitens der Politik beschlossen wurden. „Das ist sowohl beruflich als auch privat schön“, sagt er.

Auch in der Wolfsburger Mannschaft hat Schäfer Freude und Erleichterung ausgemacht nach Wochen des Wartens. Zu Beginn der Einschränkungen hatten die Spieler im Home Office trainiert, danach ging es in den Kraftraum, kurz darauf in Kleingruppen auf den Rasen, und seit Dienstag darf wieder in Mannschaftsstärke geübt werden. „Das war wie eine Leiter, die wir Stufe für Stufe erklommen haben“, sagt der ehemalige Profi, der natürlich genau nachfühlen kann, wie sich die Spieler nun fühlen. Wie junge Hunde, die man nach langem Ziehen endlich von der Leine lassen kann.

Seinen Spielern spricht der Sportdirektor ein dickes Lob aus: „Sie sind sehr verantwortungsvoll mit allen Vorgaben umgegangen, waren sehr akribisch und detailversessen.“ Das Ergebnis: Bisher sind alle drei Corona-Testreihen beim VfL negativ ausgefallen. Voraussichtlich am Samstag beziehen die Spieler, Trainer, Verantwortlichen und medizinischen Mitarbeiter das Ritz-Carlton für das im DFL-Konzept festgeschriebene Quarantäne-Trainingslager. Danach geht’s nach Augsburg.

Dort rollt dann nach zweimonatiger Pause wieder der Ball. Was wird an den noch ausstehenden Spieltagen entscheidend sein? „Ich denke, dass derjenige, der die Situation am schnellsten annimmt, profitieren wird“, sagt Schäfer. „Auch die Fitness wird ein wichtiger Faktor sein.“ Die körperliche Konstitution der Kicker sollte nach wochenlangen Konditions- und Krafttrainings überdurchschnittlich gut sein. „Dennoch gibt es viele Fragezeichen“, sagt Schäfer. Wer arrangiert sich schnell mit den ungewohnten Geisterspielen? Wer erreicht schnell den Wettkampfrhythmus? Wer kommt ohne Verletzungen durch die intensive Zeit mit zwei englischen Wochen? Wer lässt sich durch die veränderten Abläufe nicht aus der Ruhe bringen? All diese Fragen werden ab dem übernächsten Wochenende beantwortet werden. Schäfer freut sich drauf. Die freien Wochenenden sind aber erstmal Geschichte...