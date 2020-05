Der VfL Wolfsburg muss im Neustart-Spiel der Fußball-Bundesliga aller Voraussicht nach auf seinen Kapitän verzichten. Wenn das Team von Trainer Oliver Glasner am Samstag, 16. Mai, von 15.30 Uhr an beim FC Augsburg antritt, fehlt Josuha Guilavogui. Den 29 Jahre alten Franzosen bremsen weiterhin Knieprobleme aus.

Zwar hatte sein lädiertes Gelenk zuletzt positiv auf die Behandlungen und Übungen reagiert, aber fürs Augsburg-Spiel wird die Zeit wohl nicht reichen. Guilavogui pausiert seit Mitte Februar. Der Mittelfeldspieler konnte in den vergangenen Wochen noch nicht am Kleingruppentraining teilnehmen, in dem sich seine Teamkollegen unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen auf den Neustart der Bundesliga vorbereiteten. Ihm fehlt demnach einfach noch Substanz, um den intensiven Schlussspurt durchziehen zu können. Seine Hoffnung aufs Comeback liegt auf dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund, das am Wochenende des 23. Mai stattfinden wird. Die genaue Terminierung steht noch aus. Mit einer vollen Trainingswoche mehr in den Beinen könnte es dann aber mit der Rückkehr des Kapitäns klappen. Glück für ihn: Ohne die Corona-Pause hätte er wohl in dieser Saison keine einzige Partie mehr bestreiten können. Nun ist die Perspektive rosiger.

In Guilavoguis Abwesenheit unmittelbar vor der Corona-Zwangspause hatte sich Yannick Gerhardt als ein formidabler Ersatz erwiesen. Der 26-Jährige, der in der Vorsaison noch unumstrittener Stammspieler, unter Glasner aber nur Reservist war, stand in sechs Spielen auf dem Rasen, von denen der VfL fünf gewann. Dabei halfen auch drei Gerhardt-Tore. Vier hatte er zuvor in genau 100 Pflichtspielen erzielt. Gerhardt dürfte Guilavogui auch am übernächsten Wochenende in Augsburg ersetzen.

Zusätzlich fehlen Trainer Glasner in der Partie beim FCA noch Ignacio Camacho und William. Der Spanier steckt noch immer mitten in der Reha nach seiner schweren und komplizierten Knöchelblessur. Voll mit ihm rechnet der VfL erst zu Vorbereitungsbeginn der neuen Saison. Noch ein wenig später wird wohl der Außenverteidiger aus Brasilien auf den Rasen zurückkehren. William hatte sich im Februar das Kreuzband gerissen, was normalerweise eine Pause von sechs Monaten bedeutet.