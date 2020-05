Fällt durch Geisterspiele der Heimvorteil weg?

Die Bundesliga beginnt am übernächsten Wochenende. Die Bundespolitik gab am Mittwoch grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der zweiten Hälfte des Monats Mai, abends teilte das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) den genauen Termin mit: Am 15. Mai rollt die Kugel wieder. Allerdings, und das ist eine von mehreren Beschränkungen, nur im Geisterspielmodus, ohne Fans auf den Rängen. Geht dadurch der Heimvorteil verloren?

Die Zuschauer-Wände in Deutschlands Stadien können für die Gastgeber eine entscheidende Unterstützung sein, indem Kleinigkeiten positiv befeuert sowie Missgeschicke verziehen werden. Und für die Gäste können sie eine bedrohliche Kulisse bilden, in der jeder Fehler hämisch bewertet und jede Unsicherheit noch vergrößert wird. Diese Effekte wird es in der Rest-Saison wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Kein Pfeifkonzert, kein Jubelsturm, kein Szenenapplaus. Die Mannschaften sind auf sich alleingestellt, um sich emotional zu schärfen für die 90 Minuten. Jörg Schmadtke sagt: „Teams, die den Push von außen brauchen, um im Spiel zu sein, werden es schwieriger haben. Es wird vermutlich leichter für die Mannschaften, die sich von allein pushen können.“ Der 56 Jahre alte Geschäftsführer des VfL Wolfsburg vermutet zudem, dass „der Basis des Spiels eine größere Rolle zukommen wird“. Klar, die Zuschauer fehlen, die Einflüsse von außen fallen fast gänzlich weg, der Fokus liegt nur noch auf dem Spielfeld, auf dem 11 gegen 11.

Die Corona-Pandemie sorgt nicht nur für leere Stadion, sondern auch dafür, dass sich die Klubs in ihren Abläufen neu organisieren müssen. Im Normalfall reisen die Klubs einen Tag vor den Auswärtsspielen ab, um am Spieltag keine anstrengenden Reisen und ungeplante Verzögerungen zu riskieren. Es könnte nun aber sein, sagt Schmadtke, „dass wir erst an den Spieltagen anreisen“. Der Zug fällt als Reisemittel weg, der VfL wird voraussichtlich nur auf den eigenen Bus und Charterflüge bei den weiter entfernten Zielen wie etwa Augsburg setzen. Um den Teams auch Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten, hatte die DFL die Bundesliga-Klubs nach Hoteltipps befragt. In Wolfsburg gebe es die Möglichkeit, sagt Schmadtke, dass neben seiner Mannschaft auch das Gäste-Team im Ritz-Carlton übernachten könnte. Voraussetzung: die großzügige räumliche Trennung der Kontrahenten, die aber möglich sein soll, so der Geschäftsführer. Um bei eigenen Übernachtungen bei Auswärtsfahrten für alles gewappnet zu sein, muss der Hygienebeauftragte im Vorfeld Inspektionen durchführen und danach sein Go für eine Hotelübernachtung geben. Beim VfL ist Heiko Wehe, medizinischer Leiter des Klubs, dafür zuständig.

Läuft alles wie geplant, starten die Wolfsburger am übernächsten Wochenende in Augsburg in die verbleibenden neun Bundesliga-Spiele. Der FCA, das ist durch die Geisterspiel-Regelung klar, wird keinen Heimvorteil haben. Das kann der VfL ausnutzen.