Schmadtke zum Restart der Liga: Je eher, desto besser

Anpfiff Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin hat am Mittwoch nach einer Runde mit den Ministerpräsidenten den Neustart der Fußball-Bundesliga erlaubt. Mitte Mai soll es im deutschen Oberhaus und in der 2. Bundesliga mit Geisterspielen weitergehen. Jörg Schmadtke, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, ist froh über die Entscheidung der Politik. „Sie ist existenziell wichtig für die Liga und ein gutes Zeichen. Wir sind nun alle in der Verantwortung, die Vorgaben gut umzusetzen und haben selbst die Chance, unseren Fortbestand zu sichern“, sagt der 56 Jahre alte Ex-Profi. Es klingt durch: Die Sorge war groß, dass die Liga bei einem Abbruch wegen der Corona-Pandemie ihr Gesicht verloren hätte. Einigen Klubs drohte die Pleite. Aber nun rollt der Ball wieder.

Wann es weitergeht, wird am Donnerstag in einer Sitzung der Klubs mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geklärt. Schmadtkes Vorschlag: „Der 16. Mai ist für mich das bestmögliche Datum, um wieder zu starten. Je eher, desto besser.“ Denn es geht ums Geld. Sportlich wäre es sinnvoller, den Spielbetrieb nach der langen Zwangspause erst eine Woche später zu starten, um den Spielern noch ein wenig mehr Vorbereitungszeit zu verschaffen. Aber jetzt „sollte man die wirtschaftliche Seite priorisieren“, erklärt Schmadtke. Gegen sein der VfL am Neustarts-Spieltag antreten muss, klärt sich in der Donnerstags-Sitzung mit der DFL.

Sollte der Ball in der Bundesliga wirklich am 16. Mai wieder rollen, müssten die Klubs am Wochenende ein Quarantäne-Trainingslager beziehen. Das ist eine Vorgabe der DFL und der Politik. Dieses werden die Wolfsburger im Ritz-Carlton abhalten, die letzten Details sind nun geklärt. Die Maßnahme soll wie die permanent laufenden Tests dafür sorgen, dass in den Stadien nur Spieler auf dem Rasen stehen, die das Virus nicht in sich tragen und daher nicht ansteckend sind. Das VfL-Team wurde in dieser Woche schon einmal getestet, wieder fielen alle Ergebnisse negativ aus. Am Freitag steht schon die nächste Überprüfung an.

Wolfsburg ist bereit für den Neustart. Seit Dienstag trainiert das Team von Trainer Oliver Glasner wieder in Mannschaftsstärke. Zuvor hatten die Spieler wochenlang nur in Kleingruppen geübt. Bei der Einheit am Mittwochvormittag ging es laut Schmadtke darum, „das Gefühl für die Räume zurückzuerlangen, wenn viele Spieler auf dem Rasen stehen und um die Abläufe“. Er hatte zwar den Eindruck, dass seine Spieler froh waren, ihrem Job wieder nachgehen zu können. „Aber es hatte keiner eine Champagnerflasche auf den Rücken geschnallt“, sagt der Geschäftsführer lachend. Erleichterung ja. Euphorie nein.

Die Rückkehr der Bundesliga steht bevor. Wie der Zustand seiner Mannschaft sei, „ist schwer zu taxieren“, sagt Schmadtke. Im Grundsatz sei sie gut trainiert, die Spieler „sind in einem extrem guten physischen Zustand“. Klar, sie konnten in den vergangenen zwei Monaten laufen und Gewichte stemmen. Die Basis sollte stimmen. „Aber“, so Schmadtke, „es fehlt das Gefühl für die Räume, für die richtigen Abstände etwa in der Abwehrkette, dazu das Timing und die Wettkampfhärte.“ Die kann man sich nur in den Partien holen. Nicht in der Theorie. „Wir kommen nicht mit der vollen Wettkampfschärfe in den Restart der Liga“, sagt der Geschäftsführer. Die fehlenden Prozentpunkte bei Spielern in lauf- und zweikampfintensiven Rollen könnte eine Idee der Fifa auffangen. Der Weltverband hatte vorgeschlagen, von nun an fünf statt drei Einwechslungen pro Partie zu erlauben. „Ich halte das für ausgesprochen sinnvoll“, sagt Schmadtke. So könnten die Trainer die Belastung der Spieler besser steuern.

Wie der Spielplan aussieht, entscheidet sich am Donnerstag. Schmadtke ist es „völlig egal“, wer der erste VfL-Gegner nach der Corona-Pause sein wird. Wichtig, ist dass es mit der Bundesliga weitergeht. Und nicht, gegen wen es weitergeht.