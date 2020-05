Der VfL Wolfsburg lässt einen vielversprechenden Nachwuchsstürmer ziehen – vorerst. Mamoudou Karamoko (ein Bundesliga-Einsatz) wird zum Linzer ASK, dem Ex-Klub von VfL-Trainer Oliver Glasner, wechseln. Allerdings haben sich die Grün-Weißen einen Falltür zurück nach Wolfsburg in den Transfervertrag einbauen lassen.

Das Ganze heißt Rückkauf-Option. Denn eigentlich ist man beim VfL von den Qualitäten des 20-Jährigen überzeugt. Nicht umsonst war er im Januar mit im Trainingslager des Profiteams in Portugal. Allerdings hätte der U23-Stürmer wenig Chancen auf viel Einsatzzeit im Bundesliga-Team, wenn er bliebe. Dazu ist die Konkurrenz mit Wout Weghorst und Daniel Ginczek zu groß. In der Regionalliga hat der Franzose mit ivorischen Wurzeln indes überzeugt, kommt auf zwölf Tore und drei Vorlagen in 20 Einsätzen. Deshalb wollen ihn die VfL-Verantwortlichen nicht ganz aus der Hand geben.

„Wir haben die Möglichkeit, ihn zurückzuholen“, erklärt Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke den Deal mit den Österreichern, zu denen der Draht kurz ist. Nicht nur, weil es Glasners Ex-Klub ist, sondern weil dessen Nachfolger Valérien Ismael in Wolfsburg auch kein Unbekannter ist. Vorbehaltlich des noch zu absolvierenden Medizinchecks wird sich Karamoko dem Tabellenführer der 1. Liga Österreichs in der kommenden Saison anschließen.