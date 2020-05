Thiam contra NFV: Wir wollen einen Dialog haben

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga haben am Mittwoch von der Politik grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs erhalten. Mitte Mai soll es in Deutschlands Topligen weitergehen. Was in den Ligen darunter passieren soll, ist weiter unklar. Beispiel Regionalliga Nord. Die U23 des VfL Wolfsburg hatte sich vor Ausbruch der Corona-Pandemie aussichtsreich im Rennen um den Aufstieg unmittelbar hinter Spitzenreiter VfB Lübeck positioniert. Doch dann kam die Vollbremsung durch das Virus. Und nun schlägt der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) drei Lösungen für die Zukunft vor, die in Wolfsburg allerdings keine Zustimmung finden.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Die Umfrage, die bis Donnerstag beantwortet werden soll, sieht vor, dass die Spielzeit entweder mit Geisterspielen fortgesetzt wird. Oder gänzlich abgebrochen und mit einer Quotientenregel, nach der die Wolfsburger den Aufstieg verpassen würden, gewertet wird. Oder aber zunächst eingefroren und dann im September fortgesetzt wird. Pablo Thiam, Leiter der Nachwuchsakademie des VfL Wolfsburg, ist mit keiner der angebotenen Varianten wirklich glücklich. „Wir diskutieren noch intern über unsere Entscheidung.“ Gut möglich, dass der Regionalliga-Zweite gar nicht votiert. Und auf eine andere Lösung hofft. Thiam hatte zuletzt selbst einen Vorschlag unterbreitet. Er plädierte für ein Relegations-Duell seines VfL II gegen Spitzenreiter Lübeck auf neutralem Boden, um den seit Jahren ersehnten Aufstieg in die 3. Liga doch noch in der eigenen Hand zu haben. Dieses Modell fasst der Verband nun offenbar gar nicht erst ins Auge. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Für noch mehr Unmut sorgt bei den Wolfsburgern, aber auch bei vielen Staffel-Konkurrenten, das Prozedere des Verbands. „Wir sind mit den Abläufen in der Kommunikation“, sagt Thiam, „überhaupt nicht zufrieden. Kein Regionalliga-Team ist damit glücklich. Wir haben ganz lange nichts vom Verband gehört, und jetzt sollen wir innerhalb weniger Tage eine solche Entscheidung treffen. Der Informationsfluss war wirklich sehr dürftig.“ Thiam ist sich sehr bewusst, dass die Situation außergewöhnlich und daher schwierig zu lösen ist, aber: „Wir wollen in den Dialog treten, der NFV soll alle Mitstreiter an einen Tisch bekommen und diskutieren.“ Der Tisch kann natürlich auch virtuell bereitgestellt werden. In den Junioren-Bundesligen habe es schließlich auch so funktioniert, sagt der Akademie-Leiter. Warum nicht auch in der Regionalliga Nord? Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen So hoffen die Wolfsburger, dass der Verband einlenkt und doch noch eine offene Diskussion zulässt. „Wir warten mal ab, was noch passiert“, sagt Thiam.