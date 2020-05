Der VfL ist wieder im Teamtraining

Wolfsburg. Am Dienstagnachmittag gab es die erste Einheit in Mannschaftsstärke beim Wolfsburger Fußball-Bundesligisten. Schäfer: „Freuen uns natürlich.“

Die Entscheidung, ob und wann die Fußball-Bundesliga wieder ihren Betrieb starten darf, soll am heutigen Mittwoch fallen. Beim VfL Wolfsburg hat man am Dienstag einen weiteren Schritt in diese Richtung getan: Die Grün-Weißen befinden sich seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining. Erstmals, seit die Corona-Krise Mitte März den Sport schachmatt gesetzt hat, bat Trainer Oliver Glasner sein Team in der VW-Arena wieder zur gemeinsamen Übungseinheit. Die Erlaubnis dazu hatte der Klub bereits vorher gehabt, hatte aber aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit zu anderen Vereinen bisher darauf verzichtet.

„Wir freuen uns natürlich, keine Frage“, sagte Sportdirektor Marcel Schäfer über die Wiederaufnahme. „Das war ein deutlicher Schritt in Richtung Trainings-Normalität, als Mannschaft wieder zusammen trainieren zu können.“ Zuvor hatten Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs und das Gesundheitsamt noch einmal ihr Okay gegeben. Erwartungsgemäß nicht dabei waren die Rekonvaleszenten Ignacio Camacho, Kapitän Josuha Guilavogui und der Brasilianer William, der wegen seiner Reha nach Kreuzbandriss in der Heimat weilt. Abgesehen von der Größe der Trainingsgruppe gab es auch Parallelen zu den vorausgegangen Einheiten. „Wir haben wieder in Mannschaftsstärke trainiert, trotzdem einzelne Übungen nach wie vor in Dreier- oder Vierergruppen trainiert wie zum Beispiel das Passspiel“, sagte Schäfer, der mit Blick auf die ausstehende Entscheidung über die Fortsetzung der Spielzeit sagte: Wir hoffen, dass wir jetzt wieder auf ein Datum hin trainieren können, aber wir nehmen es so, wie es kommt.“ Sollte die Bundesliga weitergehen, gelten strikte Regeln für die Klubs. Es wird, wie schon um das vergangene Wochenende herum, regelmäßige Tests für Spieler und Stab geben. Und die Bundesligisten beziehen im Vorfeld der Spiele ein rund einwöchiges Trainingslager, um sich von der Außenwelt abzuschotten und die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Der VfL wird hierzu – wie ohnehin für gewöhnlich vor Heimspieltagen – in das Ritz-Carlton in der Autostadt ziehen, wie nun Gespräche zwischen Klub und dem Fünf-Sterne-Hotel ergeben haben.