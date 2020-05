Als Schröder zum „Krawumm-Kanzler“ wurde

Der eine genoss ihn still, die andere schrie ihre Freude lauthals heraus. Einmal passierte er im voll besetzten Stadion auf internationaler Bühne, ein anderes Mal beklatschten ihn wenige Zuschauer auf dem Dorf-Sportplatz. Doch alle Sportler, ob Profi oder Amateur, ob Welt- oder Kreisklasse, kennen ihn: den schönsten Moment ihrer Karriere. In loser Folge berichten in dieser Serie frühere und aktuelle Wolfsburger Athleten aller Sportarten über den Augenblick, der ihnen immer unvergessen bleibt.

Gerald Schröder, 44, muss nicht lange überlegen. Die Bilder zu seinem unvergesslichen Moment als Fußballer kommen sofort wieder hoch. Gerade jetzt, Anfang Mai. Nur leicht antippen muss man den Knopf, und schon sprudelt es aus Schröder heraus. Es ist der 1. Mai 1999, die Sonne scheint über dem Stadion am Wolfsburger Elsterweg, und der VfB Stuttgart ist am 29. Bundesliga-Spieltag zu Gast. Als Tabellensechster sind die Grün-Weißen mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze, während sich der VfB in der unteren Tabellenhälfte noch nicht sicher fühlen kann. Doch an diesem herrlichen Tag vor gut 17.000 Zuschauern will bei der Mannschaft von VfL-Trainer Wolfgang Wolf einfach nichts zusammenlaufen. Thomas Kies und Timo Rost brachten Stuttgart früh mit zwei Toren in Führung. „In der ersten Halbzeit“, so Schröder ehrlich, „hätten wir auch schon drei oder vier Stück bekommen können.“ Bereits nach 17 Minuten hatte Wolfsburgs Trainer reagiert und mit Holger Ballwanz einen seiner Leitwölfe vom Feld genommen.

Zur Pause schickte Wolf dann einen jungen Mann zum Warmlaufen, den sie in der Mannschaft bereits in Anlehnung an Gerhard Schröder den „Kanzler“ riefen, und der nach diesem Tag Krawumm-Kanzler getauft wurde. Schröder, in Wolfsburg geboren und in Fallersleben aufgewachsen, hatte sich als Kapitän der zweiten Mannschaft bereits früh in der Saison für die Profis empfohlen, knapp einen Monat vor diesem für ihn speziellen Tag der Arbeit 1999 hatte er auf Schalke in der Bundesliga debütiert, gegen Stuttgart sollte er nach einer ersten Halbzeit, in der alles gegen die Wolfsburger sprach, erstmals zu Hause ran. „Ich war schon ein paar Mal im Kader dabei, aber Routine war das für mich auf keinen Fall“, erinnert sich Schröder. Für den damals 23-Jährigen räumte Detlev Dammeier das Feld. Zehn Minuten war das Wolfsburger Eigengewächs auf dem Platz, da passierte es.

„Wir haben einen recht dubiosen Freistoß auf der rechten Seite zugesprochen bekommen“, erinnert sich Schröder 21 Jahre später. „Ich sollte den Rückraum absichern. Dann wird die Flanke per Kopf in die Mitte abgewehrt. Ich nehme drei, vier Meter Anlauf und treffe den Ball mit links richtig gut; er rutscht mir noch ein bisschen über den Spann und schlägt fast im Winkel ein.“ VfB-Torwart Franz Wohlfahrt sieht die Kugel offenbar spät, ist schon auf dem Weg in die andere Ecke, ehe sie einschlägt.

Hätte Stuttgart den Deckel früher draufgemacht, wäre das erste und einzige Bundesliga-Tor Schröders wohl nur eine nette Randnotiz, immerhin ist es bis heute das einzige Mal, dass ein Wolfsburger im deutschen Oberhaus für den VfL getroffen hat. Doch mit Schröders Kunstschuss bliesen die Grün-Weißen zur Aufholjagd: Schon eine Minute später egalisierte Steffen Baumgart zum 2:2, Publikumsliebling Roy Präger avancierte in der 86. Minute zum Matchwinner mit seinem ebenfalls sehenswerten Treffer zum 3:2 und brachte den Elsterweg zum Kochen.

Neben Präger war Schröder dann der gefragteste Gesprächspartner bei diesem Comeback. Während des TV-Interviews begoss der Siegtorschütze den Debütanten mit Wasser, doch der Trubel wurde für den Youngster bald ein bisschen viel. Er ließ sich noch kurz im VIP-Zelt sehen, „aber ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken, obwohl im Zelt ganz schön die Post abging“, versichert er. Statt sich am großen Tag von der Wolfsburger Fußball-Welt hochleben zu lassen, hatte Schröder schon vorher andere Pläne geschmiedet, wollte sich mit Freunden zum Grillen treffen. „Und diesen Plan habe ich dann auch nicht verworfen.“ Und obendrein spielte er auch noch den Chauffeur für einen der Wolfsburger Klubverantwortlichen. Die Sause holte er später am Abend im kleinen Kreis nach. Der Trubel im Stadion – er war dem Debütanten ohnehin schnell zu viel. „Aber wenn du gute Freunde hast, dann hebst du nicht ab, bleibst auf dem Boden.“

Bei dem bodenständigen Fußballer war das auch gar nicht nötig, wie eine andere Anekdote zeigt. Statt bei den Profis einen auszugeben, spendierte der „Krawumm-Kanzler“ einen Teil der damaligen Siegprämie für die Mannschaftskasse der VfL-Amateure, die dann nach der Saison auf der Abschlussfahrt nach Cala Ratjada auf den Kopf gehauen wurde. Zu den Profis gehörte Schröder ohnehin nie so richtig, sein Status war der eines Vertragsamateurs. Auch dann noch, als er nach drei kürzeren Einsätzen in der Saison 1998/99 in der darauffolgenden Spielzeit noch einmal „nach oben“ beordert wurde. Es ist der Makel in der Beziehung zwischen Schröder und den Wolfsburgern. Man hört heraus, dass er sich hingehalten fühlte. Dabei schob der Klub einem Wechsel in die 2. Liga nach seiner Premierensaison einen Riegel vor, „dabei hatte ich zwölf oder 13 Anfragen“, so der 44-Jährige, der jedoch sagt: „Das ist Vergangenheit, ich bin da nicht nachtragend.“

Noch heute unterstützt er den VfL bei fast allen Heimspielen, trifft sich mit den Kumpels zumindest für die erste Halbzeit in der Nordkurve. Danach geht’s häufig noch zum Fachsimpeln und Erinnerungen austauschen an einen Tisch mit der Traditionsmannschaft der Wolfsburger, für die Schröder immer noch kickt. Dort wie in der Familie ist sein bedeutendster Fußballer-Moment immer mal wieder Thema. Auch ein Video seines Traumtors hat Schröder. Wie er dazu gekommen ist, ist eine weitere nette Anekdote: In der Fahrzeugauslieferung der Autostadt, wo der 44-Jährige arbeitet, hat er einen Wagen einem Sat.1-Mitarbeiter übergeben. Der Sender übertrug damals mit dem Format „ran“ die Erstliga-Spiele, und so kam der Wolfsburger über Umwege an eine Kopie, wenn auch ohne den damaligen TV-Kommentar. „Meine Jungs gucken sich das ab und zu noch mal an“, sagt Schröder, „ich eher nicht so häufig.“

Gefragt wird er immer mal wieder nach dem Tor, auch in seinem Wohnort beim TSV Hehlingen, wo er Ende Februar als spielender Trainer die zweite Mannschaft in der Kreisliga übernahm. „Nur können sie kein Video davon finden, weil es das nicht auf Youtube, Facebook oder Instagram gibt“, so Schröder schmunzelnd. Er selbst muss es wohl auch gar nicht oft ansehen. Wer dem 44-Jährigen zuhört, für den wird sein größter sportlicher Moment durch die präzisen Erzählungen ganz präsent, als wäre man an diesem 1. Mai 1999 mit im Stadion am Elsterweg gewesen.