Zweite Testung: Alle Spieler des VfL Wolfsburg negativ

Wolfsburg. Auch die zweite Corona-Testreihe fällt positiv für den Bundesligisten aus. Gibt die Politik am Mittwoch das Go, kann das Team wieder trainieren.

Wolfsburg ist bereit. Auch die zweite Corona-Testreihe des VfL fiel negativ aus. Kein Mitglied der Mannschaft, des Trainer- sowie Betreuerstabs und der Leitung trägt den Erreger in sich. 50 Personen waren zunächst am Donnerstag und dann noch einmal am Samstag getestet worden – mit jeweils durchweg erfreulichen Ergebnissen: Alle sind negativ. Das Team von Coach Oliver Glasner hat damit die Hürden, die das DFL-Konzept zur Wiederaufnahme des Trainings in größerer Gruppe vorsieht, überschritten und wartet nun auf das Go der Politik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel teilt am Mittwoch unter anderem mit, wie die Bundesliga fortgeführt werden kann. Mitte Mai ist als Neustart-Datum weiterhin im Visier. Knapp zwei Wochen Vorbereitungszeit hatten sich die Verantwortlichen und auch die Spieler gewünscht, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen, nachdem sie nun fast zwei Monate auf entscheidende Trainingselemente wie Zweikämpfe, Spielformen und Abläufe verzichten mussten. Lässt die Politik den Fußball am Mittwoch von der Leine, könnte die Bundesliga am 16. Mai wieder starten. Drei Spieler würden Trainer Glasner dann fehlen. William fällt mit seinem Kreuzbandriss, den er im Februar erlitten hatte, noch bis in den Herbst aus. Ignacio Camacho braucht wegen seiner komplizierten Knöchelblessur noch Aufbautraining. Und Kapitän Josuha Guilavogui halten noch immer hartnäckige Knieprobleme von einer höheren Belastung ab. Das Trio wird zum Neustart – so er denn erfolgt – ausfallen. Ansonsten sind alle Profis bereit.