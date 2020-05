„Absolut notwendig, dass der Fußball bodenständiger wird“

Tim Schumacher ist der dienstälteste der drei Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Der 46 Jahre alte Jurist ist seit März 2016 beim Bundesligisten für die Bereiche Recht und Compliance verantwortlich, mittlerweile auch für die Beschaffung und das Personalwesen. Jörg Schmadtke (56) verantwortet seit Juni 2018 den Bereich Sport, Michael Meeske (49) ist seit Ende 2018 für Marketing, Vertrieb, Internationalisierung und Digitalisierung zuständig. Finanz-Geschäftsführer Schumacher spricht im Interview nun über die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Welche finanziellen Folgen hat die Pandemie bereits jetzt für den VfL Wolfsburg?

Vorab ist zu betonen, dass oberste Priorität immer die Gesundheit der Bevölkerung hat. Natürlich sind die finanziellen Auswirkungen für den VfL schon jetzt erheblich. Weite Teile der Belegschaft sind in Kurzarbeit. Wie hoch der finanzielle Schaden am Ende tatsächlich sein wird, ist noch nicht absehbar. Wesentliche Weichenstellung ist, dass die Saison zumindest ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden kann.

Wer ist in dieser Zeit Ihr wichtigster Ansprechpartner?

Ich stimme mich natürlich mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung ab, wir sind im engen Austausch mit allen Bereichen beim VfL. Zudem bin ich dankbar, mich mit den Kollegen bei Volkswagen und insbesondere mit unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Witter regelmäßig eng auszutauschen. Auch die gute Abstimmung mit unserem Betriebsrat ist sehr wichtig. Darüber hinaus profitieren wir auch – beispielsweise wenn es um die Rückkehr in den Normalbetrieb geht – von der Expertise des VW-Krisenstabs, der aufgrund der vielen Schnittmengen eine große Hilfe ist.

Glauben Sie, dass sich der Transfermarkt künftig beruhigen wird und dass nicht mehr mit dermaßen hohen Summen wie zuletzt gearbeitet wird?

Ja, damit ist zu rechnen. In den letzten Jahren gab es eine deutliche Überhitzung nicht nur bei den Transfersummen, die teilweise nur schwer zu vermitteln sind. Das gilt insbesondere aber auch für die Ligen in England, Frankreich und Spanien. Es ist absolut notwendig, dass der Fußball eine Konsolidierung vornimmt und wieder bodenständiger wird.

Eine Folge der Pandemie ist Kurzarbeit bei VW und auch beim VfL. Muss man sich als Mitarbeiter, der nicht zur Lizenzspielermannschaft gehört, Sorgen um seinen Job machen?

Nein, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen machen. Denn Kurzarbeit ist ein sinnvolles Mittel, um in einer solchen Situation den finanziellen Schaden abzufedern. Das gilt für den VfL genauso wie für Volkswagen und alle anderen Branchen. Zudem sind wir als hundertprozentige VW-Konzerngesellschaft robust aufgestellt.

Gibt es Bau- oder Umbauprojekte, die dadurch nicht realisiert werden?

Alle Projekte sind natürlich auf dem Prüfstand. Viele geplante Maßnahmen haben wir bereits ausgesetzt und verschoben. Wir konzentrieren uns auf die zwingend betriebsnotwendigen Themen. Der Kostendruck ist bei uns natürlich genauso vorhanden wie bei allen anderen VW-Konzerngesellschaften. Wie es kurzfristig weitergeht, ist derzeit schwer abschätzbar. Heute können wir nur auf Sicht fahren. Aber trotzdem wollen wir den VfL strategisch weiterentwickeln und planen insoweit langfristig.

Welche finanzielle Auswirkung hätte ein ganzes Jahr 2020 ohne Zuschauer in der VW-Arena? RB Leipzig gab die Einnahmenausfälle mit etwa 50 Millionen Euro an, wenn in 2020 nur Geisterspiele stattfänden.

Die finanziell negativen Auswirkungen sind natürlich im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Die TV-Vermarktungsgelder sind immens wichtig. Aber eine Hinrunde der Saison 2020/2021 ohne Zuschauer und entsprechende Einnahmen hätte natürlich gravierende finanzielle Auswirkungen.

Bei den Frauen werden weiter Weichen für die Zukunft gestellt, während bei den Männern alle Verhandlungen stillstehen. Mit Alexandra Popp und Ewa Pajor verlängerten Topspielerinnen vorzeitig ihre Verträge. Woran liegt das?

Wir sind froh, dass wir die Verträge mit zwei so wichtigen Leistungsträgerinnen wie Alexandra Popp und Ewa Pajor verlängern konnten. Mit den Spielerinnen hatten wir uns aber vor einigen Wochen schon geeinigt.

Ingrid Engen hatte bereits ganz früh angeboten, auf Gehalt zu verzichten. Wie ist das bei Ihnen angekommen?

Es ist bemerkenswert, dass sich unsere VfL-Frauen sehr im sozialen Bereich engagieren und speziell in Zeiten von Corona genauso wie die Männer viele Projekte und Aktionen unterstützen. Über dieses Engagement unserer Spielerinnen und Spieler freuen wir uns sehr. Aber das gilt für alle Bereiche beim VfL Wolfsburg und die gesamte Belegschaft. Das haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer gemeinsamen Spende für soziale Einrichtungen in Wolfsburg gerade eindrucksvoll bewiesen.

Was lässt Sie persönlich positiv in die VfL-Zukunft blicken?

Wir sind in Deutschland vor allem auch im Gesundheitswesen gut aufgestellt und können daher vorsichtig optimistisch sein, dass wir in absehbarer Zeit Schritt für Schritt in eine gewisse Normalität zurückkehren können. Aber es muss natürlich weiterhin diszipliniert und verantwortungsbewusst gehandelt werden, damit die ersten Zwischenerfolge nicht zunichte gemacht werden. Das schrittweise Hochfahren der Produktion bei Volkswagen macht mir Mut und ist auch für uns beim VfL ein positives Zeichen, das mich optimistisch in die Zukunft blicken lässt.

In China erholt sich der Markt mittlerweile. Spüren Sie schon erste Entwicklungen aus dem Bereich?

Der VfL ist eng mit Volkswagen verbunden und gehört zur weltweiten VW-Familie. Von daher freuen wir uns sehr über die ersten positiven Zeichen aus China. Das sind für uns wichtige Signale, zumal auch der VfL mit einem Büro in China vertreten ist und China für uns ein wichtiger Markt ist.

Was haben Sie gelernt in den vergangenen Wochen über Ihren Verein, bei dem Sie mittlerweile der dienstälteste Geschäftsführer sind?

Ich habe gelernt, dass es in einer solchen, bislang nicht vorstellbaren Krisensituation wichtig ist, sich gegenseitig zu vertrauen, um schnell und unkompliziert Entscheidungen treffen und handeln zu können. Das hat aus meiner Sicht beim VfL, auch im engen Zusammenspiel mit Volkswagen und der Stadt Wolfsburg, sehr gut geklappt. Stolz bin ich auch darauf, dass die VfL-Familie in dieser Krise zusammenhält und beispielsweise bei vielen Aktionen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Spielerinnen und Spieler, aber auch vor allem durch die Fans andere Menschen in der Region, die in dieser Krise Hilfe brauchen, unterstützt.