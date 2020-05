Die erste Testreihe beruhigt den VfL Wolfsburg

Die Bundesliga bereitet sich auf ihren Neustart vor. Am Wochenende wurden dafür die Spieler der Klubs aufs Corona-Virus getestet, natürlich auch die des VfL Wolfsburg. Die Ergebnisse des erstes Tests am Donnerstag fielen für die gesamte Belegschaft der Grün-Weißen negativ aus, die des Samstagstests stehen noch aus. Die Wolfsburger sind, wenn auch die zweite Überprüfung jegliche Infektionen ausschließt, bereit für die Fortsetzung der Saison, über die am Mittwoch entschieden wird, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel zuletzt ankündigte.

Es lief allerdings nicht an allen Standorten so reibungslos wie beim VfL. Denn mitten in den Optimismus vieler Fans, Vereine und Verbände platzte das Testergebnis des 1. FC Köln. Zwei Spieler und ein Physiotherapeut sind offenbar mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Und es erhebt sich Kritik aus dem Inneren des Systems, das sich mit seiner strategischen Vorarbeit große Hoffnungen auf einen Neustart macht.

Birger Verstraete, ein 26 Jahre alte Belgier, spielt seit einem Jahr in Köln. Er äußert scharfe Kritik am weiteren Vorgehen nach Bekanntwerden der positiven Testergebnisse. Denn nur die drei Infizierten und nicht das ganze Team müsse nun in Quarantäne, die Mannschaft trainiert in Kleingruppen weiter. „Das ist ein bisschen bizarr“, sagt er dem belgischen TV-Sender „VTM“. Verstraete weiter: „Der Physiotherapeut ist der Mann, der mich und andere Spieler wochenlang behandelt hat. Und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio gearbeitet.“ Er habe Angst, das Virus nun verbreitet zu haben in seinem privaten Umfeld mit einer Risiko-Patientin und hält daher die Fortsetzung der Saison für „naiv“. Für ihn gilt: „Erst die Gesundheit, dann Fußball.“ Auf seinen Job könne er sich derzeit nicht fokussieren.

So nachvollziehbar die Reaktion Verstraetes sein mag, so sehr hat sie am Rahmen, den die DFL in Zusammenarbeit mit der Politik und dem Robert-Koch-Institut gesetzt hat, gerüttelt. Genau das hat der Fußball gerade nicht gebraucht.

Auf Jörg Schmadtke ist bisher kein Spieler zugekommen mit ähnlichen Sorgen. Aber wenn einer käme, „würden wir ernsthaft mit ihm diskutieren und versuchen, ihm seine Ängste zu nehmen“, sagt der 56 Jahre alte Geschäftsführer des Bundesligisten. Lebe ein Spieler nun wie Kölns Verstraete mit einer Person aus einer Risikogruppe zusammen, „könnten wir in dem Gespräch vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass wir diese Person ebenfalls testen, um dem Spieler das Unwohlsein zu nehmen“, so Schmadtke. Das könnte im Fall der Fälle ein beispielhafter Ausweg sein.

Der Geschäftsführer hat zusammen mit den anderen Verantwortlichen in den vergangenen Monaten ein offenes Diskussionsklima im Klub geschaffen, „in dem jeder Spieler sagen kann, was er will, und zugleich kann er von uns erwarten, dass wir ihn erstnehmen. Wir wollen mündige Spieler und mit ihnen diskutieren.“ Das war hier nicht immer so.

Kölns Verstraete gab sich nach seinem kritischen TV-Interview reumütig und ließ am Sonntag mitteilen: „Statt aus der Emotion heraus ein Interview zu geben, hätte ich den Kontakt zu unserem Arzt suchen und mir meine Fragen erklären lassen müssen.“ Der 1. FC erklärte zudem, dass die ganze Mannschaft vor Wiederaufnahme des Trainings erneut getestet werde und dass auch die Physiotherapeuten-Kritik unzulässig sei. „Die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wurden eingehalten“, teilt der Klub mit. Verstraetes Freundin, die wegen einer Herz-Vorerkrankung zur Risikogruppe gehört, reise zur Sicherheit in die belgische Heimat.

Also alles gut? Kaum. Vor dem für Mitte Mai geplanten Neustart der Bundesliga gibt es nicht mehr nur Kritik von außen, sondern nun auch von innen. Verstraete hat Sorgen geäußert, die wahrscheinlich viele umtreiben, die aber nicht den Weg in die Öffentlichkeit wählten. Wie es weitergeht? Am Mittwoch weiß der Fußball mehr über seine kurzfristige Zukunft.